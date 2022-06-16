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"Дворец" с колоннами: железнодорожный вокзал в Новом Афоне

"Дворец" с колоннами: железнодорожный вокзал в Новом Афоне

Sputnik Абхазия продолжает знакомить читателей с железнодорожным наследием Советского Союза в республике. В очередной фотоленте – вокзал Нового Афона. 16.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-16T16:35+0300

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Здание железнодорожного вокзала в Новом Афоне было построено в конце 1960-х годов.Внимание приковывает центральная часть, которая построена в виде ротонды с десятью колоннами, между которыми находятся арки. Из центральной части открывается красивый вид на море.От центральной части в обе стороны расположены два коридора, в которых находятся залы ожидания и технические помещения. Несколько лет назад была отремонтирована крыша здания, в остальном здание находится в обветшалом состоянии, но вокзал продолжает работать.На станции останавливаются поезда, которые идут от сухумского вокзала в города России.

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