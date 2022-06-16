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"Дворец" с колоннами: железнодорожный вокзал в Новом Афоне
"Дворец" с колоннами: железнодорожный вокзал в Новом Афоне
Sputnik Абхазия продолжает знакомить читателей с железнодорожным наследием Советского Союза в республике. В очередной фотоленте – вокзал Нового Афона. 16.06.2022, Sputnik Абхазия
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Здание железнодорожного вокзала в Новом Афоне было построено в конце 1960-х годов.Внимание приковывает центральная часть, которая построена в виде ротонды с десятью колоннами, между которыми находятся арки. Из центральной части открывается красивый вид на море.От центральной части в обе стороны расположены два коридора, в которых находятся залы ожидания и технические помещения. Несколько лет назад была отремонтирована крыша здания, в остальном здание находится в обветшалом состоянии, но вокзал продолжает работать.На станции останавливаются поезда, которые идут от сухумского вокзала в города России.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия

"Дворец" с колоннами: железнодорожный вокзал в Новом Афоне

16:35 16.06.2022
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Sputnik Абхазия продолжает знакомить читателей с железнодорожным наследием Советского Союза в республике. В очередной фотоленте – вокзал Нового Афона.
Здание железнодорожного вокзала в Новом Афоне было построено в конце 1960-х годов.
Внимание приковывает центральная часть, которая построена в виде ротонды с десятью колоннами, между которыми находятся арки. Из центральной части открывается красивый вид на море.
От центральной части в обе стороны расположены два коридора, в которых находятся залы ожидания и технические помещения. Несколько лет назад была отремонтирована крыша здания, в остальном здание находится в обветшалом состоянии, но вокзал продолжает работать.
На станции останавливаются поезда, которые идут от сухумского вокзала в города России.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Железнодорожный вокзал Нового Афона был построен в 1967 году.

Железнодорожный вокзал Нового Афона был построен в 1967 году. - Sputnik Абхазия
1/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Железнодорожный вокзал Нового Афона был построен в 1967 году.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Здание выдержано в колониальном стиле, признаки этого сохранились до сих пор.

Здание выдержано в колониальном стиле, признаки этого сохранились до сих пор. - Sputnik Абхазия
2/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Здание выдержано в колониальном стиле, признаки этого сохранились до сих пор.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Больше всего приковывает внимание центральная часть постройки.

Больше всего приковывает внимание центральная часть постройки. - Sputnik Абхазия
3/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Больше всего приковывает внимание центральная часть постройки.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Она сделана в форме большого купола, который подпирают длинные колонны.

Она сделана в форме большого купола, который подпирают длинные колонны. - Sputnik Абхазия
4/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Она сделана в форме большого купола, который подпирают длинные колонны.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Несмотря на то, что здание вокзала не раз реставрировалось, лепнина неплохо сохранилась.

Несмотря на то, что здание вокзала не раз реставрировалось, лепнина неплохо сохранилась. - Sputnik Абхазия
5/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Несмотря на то, что здание вокзала не раз реставрировалось, лепнина неплохо сохранилась.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Подождать свой поезд приходят не только пассажиры, понежиться на солнышке в фойе не прочь и четвероногие жители Нового Афона.

Подождать свой поезд приходят не только пассажиры, понежиться на солнышке в фойе не прочь и четвероногие жители Нового Афона. - Sputnik Абхазия
6/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Подождать свой поезд приходят не только пассажиры, понежиться на солнышке в фойе не прочь и четвероногие жители Нового Афона.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Как и многие здания, в том числе железнодорожные вокзалы, станция в Новом Афоне пострадала в годы Отечественной войны народа Абхазии.

Как и многие здания, в том числе железнодорожные вокзалы, станция в Новом Афоне пострадала в годы Отечественной войны народа Абхазии. - Sputnik Абхазия
7/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Как и многие здания, в том числе железнодорожные вокзалы, станция в Новом Афоне пострадала в годы Отечественной войны народа Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В заброшенной части здания не обходится без народного творчества.

В заброшенной части здания не обходится без народного творчества. - Sputnik Абхазия
8/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

В заброшенной части здания не обходится без народного творчества.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Этот кабинет тоже может показаться заброшенным, но в таких условиях по сей день работают сотрудники станции.

Этот кабинет тоже может показаться заброшенным, но в таких условиях по сей день работают сотрудники станции. - Sputnik Абхазия
9/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Этот кабинет тоже может показаться заброшенным, но в таких условиях по сей день работают сотрудники станции.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Музейные экспонаты соседствуют с современной техникой.

Музейные экспонаты соседствуют с современной техникой. - Sputnik Абхазия
10/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Музейные экспонаты соседствуют с современной техникой.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сохранилась в кабинете и схема железных дорог СССР.

Сохранилась в кабинете и схема железных дорог СССР. - Sputnik Абхазия
11/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сохранилась в кабинете и схема железных дорог СССР.

© Sputnik / Томас Тхайцук

За вокзалом пытаются ухаживать, у входа и в заднем дворе разбиты клумбы.

За вокзалом пытаются ухаживать, у входа и в заднем дворе разбиты клумбы. - Sputnik Абхазия
12/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

За вокзалом пытаются ухаживать, у входа и в заднем дворе разбиты клумбы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Облезлые стены стали полотном для стрит-арта.

Облезлые стены стали полотном для стрит-арта. - Sputnik Абхазия
13/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Облезлые стены стали полотном для стрит-арта.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Действительно, при тщательном изучении вокзала, кажется, что время здесь остановилось.

Действительно, при тщательном изучении вокзала, кажется, что время здесь остановилось. - Sputnik Абхазия
14/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Действительно, при тщательном изучении вокзала, кажется, что время здесь остановилось.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Вокзал находится на трассе, у въезда в Новый Афон.

Вокзал находится на трассе, у въезда в Новый Афон. - Sputnik Абхазия
15/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вокзал находится на трассе, у въезда в Новый Афон.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Часто туристы его проезжают, отдавая предпочтение ж/д платформе "над водой" "Псырцха".

Часто туристы его проезжают, отдавая предпочтение ж/д платформе &quot;над водой&quot; &quot;Псырцха&quot;. - Sputnik Абхазия
16/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Часто туристы его проезжают, отдавая предпочтение ж/д платформе "над водой" "Псырцха".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Но и здесь есть к чему присмотреться, даже фонарные столбы свидетельствуют о былой роскоши.

Но и здесь есть к чему присмотреться, даже фонарные столбы свидетельствуют о былой роскоши. - Sputnik Абхазия
17/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Но и здесь есть к чему присмотреться, даже фонарные столбы свидетельствуют о былой роскоши.

© Sputnik / Акоп Кущян

Так железнодорожный вокзал выглядит с высоты птичьего полета.

Так железнодорожный вокзал выглядит с высоты птичьего полета. - Sputnik Абхазия
18/18
© Sputnik / Акоп Кущян

Так железнодорожный вокзал выглядит с высоты птичьего полета.

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