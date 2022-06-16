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"Дворец" с колоннами: железнодорожный вокзал в Новом Афоне
"Дворец" с колоннами: железнодорожный вокзал в Новом Афоне
Sputnik Абхазия продолжает знакомить читателей с железнодорожным наследием Советского Союза в республике. В очередной фотоленте – вокзал Нового Афона. 16.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-16T16:35+0300
2022-06-16T16:35+0300
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Здание железнодорожного вокзала в Новом Афоне было построено в конце 1960-х годов.Внимание приковывает центральная часть, которая построена в виде ротонды с десятью колоннами, между которыми находятся арки. Из центральной части открывается красивый вид на море.От центральной части в обе стороны расположены два коридора, в которых находятся залы ожидания и технические помещения. Несколько лет назад была отремонтирована крыша здания, в остальном здание находится в обветшалом состоянии, но вокзал продолжает работать.На станции останавливаются поезда, которые идут от сухумского вокзала в города России.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия
"Дворец" с колоннами: железнодорожный вокзал в Новом Афоне
Sputnik Абхазия продолжает знакомить читателей с железнодорожным наследием Советского Союза в республике. В очередной фотоленте – вокзал Нового Афона.
Здание железнодорожного вокзала в Новом Афоне было построено в конце 1960-х годов.
Внимание приковывает центральная часть, которая построена в виде ротонды с десятью колоннами, между которыми находятся арки. Из центральной части открывается красивый вид на море.
От центральной части в обе стороны расположены два коридора, в которых находятся залы ожидания и технические помещения. Несколько лет назад была отремонтирована крыша здания, в остальном здание находится в обветшалом состоянии, но вокзал продолжает работать.
На станции останавливаются поезда, которые идут от сухумского вокзала в города России.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Железнодорожный вокзал Нового Афона был построен в 1967 году.
Железнодорожный вокзал Нового Афона был построен в 1967 году.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Здание выдержано в колониальном стиле, признаки этого сохранились до сих пор.
Здание выдержано в колониальном стиле, признаки этого сохранились до сих пор.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Больше всего приковывает внимание центральная часть постройки.
Больше всего приковывает внимание центральная часть постройки.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Она сделана в форме большого купола, который подпирают длинные колонны.
Она сделана в форме большого купола, который подпирают длинные колонны.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Несмотря на то, что здание вокзала не раз реставрировалось, лепнина неплохо сохранилась.
Несмотря на то, что здание вокзала не раз реставрировалось, лепнина неплохо сохранилась.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подождать свой поезд приходят не только пассажиры, понежиться на солнышке в фойе не прочь и четвероногие жители Нового Афона.
Подождать свой поезд приходят не только пассажиры, понежиться на солнышке в фойе не прочь и четвероногие жители Нового Афона.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Как и многие здания, в том числе железнодорожные вокзалы, станция в Новом Афоне пострадала в годы Отечественной войны народа Абхазии.
Как и многие здания, в том числе железнодорожные вокзалы, станция в Новом Афоне пострадала в годы Отечественной войны народа Абхазии.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В заброшенной части здания не обходится без народного творчества.
В заброшенной части здания не обходится без народного творчества.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Этот кабинет тоже может показаться заброшенным, но в таких условиях по сей день работают сотрудники станции.
Этот кабинет тоже может показаться заброшенным, но в таких условиях по сей день работают сотрудники станции.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Музейные экспонаты соседствуют с современной техникой.
Музейные экспонаты соседствуют с современной техникой.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сохранилась в кабинете и схема железных дорог СССР.
Сохранилась в кабинете и схема железных дорог СССР.
© Sputnik / Томас Тхайцук
За вокзалом пытаются ухаживать, у входа и в заднем дворе разбиты клумбы.
За вокзалом пытаются ухаживать, у входа и в заднем дворе разбиты клумбы.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Облезлые стены стали полотном для стрит-арта.
Облезлые стены стали полотном для стрит-арта.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Действительно, при тщательном изучении вокзала, кажется, что время здесь остановилось.
Действительно, при тщательном изучении вокзала, кажется, что время здесь остановилось.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Вокзал находится на трассе, у въезда в Новый Афон.
Вокзал находится на трассе, у въезда в Новый Афон.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Часто туристы его проезжают, отдавая предпочтение ж/д платформе "над водой" "Псырцха".
Часто туристы его проезжают, отдавая предпочтение ж/д платформе "над водой" "Псырцха".
© Sputnik / Томас Тхайцук
Но и здесь есть к чему присмотреться, даже фонарные столбы свидетельствуют о былой роскоши.
Но и здесь есть к чему присмотреться, даже фонарные столбы свидетельствуют о былой роскоши.
© Sputnik / Акоп Кущян
Так железнодорожный вокзал выглядит с высоты птичьего полета.
Так железнодорожный вокзал выглядит с высоты птичьего полета.