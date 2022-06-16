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https://sputnik-abkhazia.ru/20220616/abkhaziya-potratila-bolee-milliarda-rubley-na-borbu-s-koronavirusom-1039618750.html
Абхазия потратила более миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом
Абхазия потратила более миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом
Во время послания президента Народному Собранию Абхазии Аслан Бжания отчитался по расходам на борьбу с пандемией COVID-19. 16.06.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. На борьбу с COVID-19 с 2020 года по настоящее время из госбюджета Абхазии направили один миллиард 18 миллионов рублей, заявил президент республики Аслан Бжания. Из общих расходов за счет средств резервного фонда президента выделено 318 миллионов рублей.
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аслан бжания, парламент абхазии

Абхазия потратила более миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом

12:00 16.06.2022 (обновлено: 12:31 16.06.2022)
© Sputnik / Леон Адлейба Обращение Президента Республики Абхазия к парламенту
Обращение Президента Республики Абхазия к парламенту - Sputnik Абхазия, 1920, 16.06.2022
© Sputnik / Леон Адлейба
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Во время послания президента Народному Собранию Абхазии Аслан Бжания отчитался по расходам на борьбу с пандемией COVID-19.
СУХУМ, 16 июн – Sputnik. На борьбу с COVID-19 с 2020 года по настоящее время из госбюджета Абхазии направили один миллиард 18 миллионов рублей, заявил президент республики Аслан Бжания.
Из общих расходов за счет средств резервного фонда президента выделено 318 миллионов рублей.
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