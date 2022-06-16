https://sputnik-abkhazia.ru/20220616/abkhazskie-spasateli-pristupili-k-gumanitarnoy-missii-v-lnr-1039629650.html

Абхазские спасатели приступили к гуманитарной миссии в ЛНР

Абхазские спасатели приступили к гуманитарной миссии в ЛНР

В состав колонны, отправившейся в ЛНР, вошли спасатели, которые добровольно вызвались оказать помощь своим коллегам в решении текущих вопросов восстановления... 16.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-16T17:47+0300

2022-06-16T17:47+0300

2022-06-16T18:00+0300

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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Абхазские спасатели приступили к гуманитарной миссии в ЛНР, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Накануне спасатели приступили к аварийно-спасательным работам в городе Стаханов Луганской Народной Республики на стадионе "Победа", который был разрушен 9 июня ударами ВСУ. Завтра группа абхазских спасателей, в которую входит 15 сотрудников МЧС Абхазии, будет задействована вместе со спасателями ЛНР на другом объекте.Сотрудники МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квициния отправились в ЛНР с гуманитарной миссией 13 июня.

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