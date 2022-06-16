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Абхазские спасатели приступили к гуманитарной миссии в ЛНР
Абхазские спасатели приступили к гуманитарной миссии в ЛНР
В состав колонны, отправившейся в ЛНР, вошли спасатели, которые добровольно вызвались оказать помощь своим коллегам в решении текущих вопросов восстановления... 16.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-16T17:47+0300
2022-06-16T17:47+0300
2022-06-16T18:00+0300
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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Абхазские спасатели приступили к гуманитарной миссии в ЛНР, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Накануне спасатели приступили к аварийно-спасательным работам в городе Стаханов Луганской Народной Республики на стадионе "Победа", который был разрушен 9 июня ударами ВСУ. Завтра группа абхазских спасателей, в которую входит 15 сотрудников МЧС Абхазии, будет задействована вместе со спасателями ЛНР на другом объекте.Сотрудники МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квициния отправились в ЛНР с гуманитарной миссией 13 июня.
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мчс абхазии, лнр, абхазия
Абхазские спасатели приступили к гуманитарной миссии в ЛНР
17:47 16.06.2022 (обновлено: 18:00 16.06.2022)
В состав колонны, отправившейся в ЛНР, вошли спасатели, которые добровольно вызвались оказать помощь своим коллегам в решении текущих вопросов восстановления разрушенной войной инфраструктуры республики.
СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Абхазские спасатели приступили к гуманитарной миссии в ЛНР, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Накануне спасатели приступили к аварийно-спасательным работам в городе Стаханов Луганской Народной Республики на стадионе "Победа", который был разрушен 9 июня ударами ВСУ.
Завтра группа абхазских спасателей, в которую входит 15 сотрудников МЧС Абхазии, будет задействована вместе со спасателями ЛНР на другом объекте.
Сотрудники МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квициния отправились в ЛНР с гуманитарной миссией 13 июня.