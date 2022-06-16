Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220616/bzhaniya-12-tselevykh-programm-finansiruetsya-iz-respublikanskogo-byudzheta-1039619033.html
Бжания: 12 целевых программ финансируется из республиканского бюджета
Бжания: 12 целевых программ финансируется из республиканского бюджета
С 2020 года государство финансирует программы по приобретению жилья многодетным и малоимущим семьям, по поддержке энергетики, сельского хозяйства, культуры и... 16.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-16T12:27+0300
2022-06-16T12:29+0300
в абхазии
аслан бжания
парламент абхазии
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/10/1039616993_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d2622faa2c2c4f34d1bc59f150f7e0d8.jpg
СУХУМ, 16 июн – Sputnik. За счет средств республиканского бюджета финансируется 12 целевых программ на сумму 464 миллиона рублей, сказал президент Абхазии Аслан Бжания во время послания Парламенту республики. По его словам, 37 миллионов рублей выделено на реализацию программы “Жилище-2022”. Ее участниками стали 47 человек, которым уже приобрели жилье. Также на материальную помощь и другие соцнаправления государство потратило 803 миллиона рублей.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/10/1039616993_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_84cb89db67f9e93e24a73174b67e0a33.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
аслан бжания, парламент абхазии, общество, экономика

Бжания: 12 целевых программ финансируется из республиканского бюджета

12:27 16.06.2022 (обновлено: 12:29 16.06.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Обращение Президента Республики Абхазия к парламенту
Обращение Президента Республики Абхазия к парламенту - Sputnik Абхазия, 1920, 16.06.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Yandex newsTelegram
С 2020 года государство финансирует программы по приобретению жилья многодетным и малоимущим семьям, по поддержке энергетики, сельского хозяйства, культуры и спорта.
СУХУМ, 16 июн – Sputnik. За счет средств республиканского бюджета финансируется 12 целевых программ на сумму 464 миллиона рублей, сказал президент Абхазии Аслан Бжания во время послания Парламенту республики.
По его словам, 37 миллионов рублей выделено на реализацию программы “Жилище-2022”. Ее участниками стали 47 человек, которым уже приобрели жилье.
Также на материальную помощь и другие соцнаправления государство потратило 803 миллиона рублей.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0