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Бжания: 12 целевых программ финансируется из республиканского бюджета
Бжания: 12 целевых программ финансируется из республиканского бюджета
С 2020 года государство финансирует программы по приобретению жилья многодетным и малоимущим семьям, по поддержке энергетики, сельского хозяйства, культуры и... 16.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-16T12:27+0300
2022-06-16T12:27+0300
2022-06-16T12:29+0300
в абхазии
аслан бжания
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экономика
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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. За счет средств республиканского бюджета финансируется 12 целевых программ на сумму 464 миллиона рублей, сказал президент Абхазии Аслан Бжания во время послания Парламенту республики. По его словам, 37 миллионов рублей выделено на реализацию программы “Жилище-2022”. Ее участниками стали 47 человек, которым уже приобрели жилье. Также на материальную помощь и другие соцнаправления государство потратило 803 миллиона рублей.
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аслан бжания, парламент абхазии, общество, экономика
Бжания: 12 целевых программ финансируется из республиканского бюджета
12:27 16.06.2022 (обновлено: 12:29 16.06.2022)
С 2020 года государство финансирует программы по приобретению жилья многодетным и малоимущим семьям, по поддержке энергетики, сельского хозяйства, культуры и спорта.
СУХУМ, 16 июн – Sputnik. За счет средств республиканского бюджета финансируется 12 целевых программ на сумму 464 миллиона рублей, сказал президент Абхазии Аслан Бжания во время послания Парламенту республики.
По его словам, 37 миллионов рублей выделено на реализацию программы “Жилище-2022”. Ее участниками стали 47 человек, которым уже приобрели жилье.
Также на материальную помощь и другие соцнаправления государство потратило 803 миллиона рублей.