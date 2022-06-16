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Бжания: Грузия активно наращивает военный потенциал
Бжания: Грузия активно наращивает военный потенциал
Глава государства напомнил, что Грузия стремится стать составной частью НАТО. 16.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-16T13:30+0300
2022-06-16T13:30+0300
2022-06-16T13:30+0300
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СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Военные учения НАТО в Грузии возле границ Абхазии несут угрозу национальной безопасности республики, заявил президент Аслан Бжания в своем послании к Парламенту.По словам Бжании, союзничество и стратегическое партнерство с Российской Федерацией является главным сдерживающим фактором для потенциального агрессора и гарантом обеспечения обороны и безопасности Абхазии.Глава государства подчеркнул, что особое значение придается взаимодействию с Вооруженными силами России в составе Объединенной группировки войск.
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аслан бжания, парламент абхазии, грузия, абхазия, политика
Бжания: Грузия активно наращивает военный потенциал
Глава государства напомнил, что Грузия стремится стать составной частью НАТО.
СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Военные учения НАТО в Грузии возле границ Абхазии несут угрозу национальной безопасности республики, заявил президент Аслан Бжания в своем послании к Парламенту.
"Грузия активно наращивает военный потенциал, стремится стать составной частью НАТО. Регулярно проводятся совместные военные учения с Североатлантическим альянсом вблизи наших границ, как на суше, так и на море. Все это несет прямую угрозу национальной безопасности", - сказал он.
По словам Бжании, союзничество и стратегическое партнерство с Российской Федерацией является главным сдерживающим фактором для потенциального агрессора и гарантом обеспечения обороны и безопасности Абхазии.
Глава государства подчеркнул, что особое значение придается взаимодействию с Вооруженными силами России в составе Объединенной группировки войск.