https://sputnik-abkhazia.ru/20220616/bzhaniya-gruziya-aktivno-naraschivaet-voennyy-potentsial-1039620237.html

Бжания: Грузия активно наращивает военный потенциал

Бжания: Грузия активно наращивает военный потенциал

Глава государства напомнил, что Грузия стремится стать составной частью НАТО. 16.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-16T13:30+0300

2022-06-16T13:30+0300

2022-06-16T13:30+0300

в абхазии

аслан бжания

парламент абхазии

грузия

абхазия

политика

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СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Военные учения НАТО в Грузии возле границ Абхазии несут угрозу национальной безопасности республики, заявил президент Аслан Бжания в своем послании к Парламенту.По словам Бжании, союзничество и стратегическое партнерство с Российской Федерацией является главным сдерживающим фактором для потенциального агрессора и гарантом обеспечения обороны и безопасности Абхазии.Глава государства подчеркнул, что особое значение придается взаимодействию с Вооруженными силами России в составе Объединенной группировки войск.

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аслан бжания, парламент абхазии, грузия, абхазия, политика