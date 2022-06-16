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Часть Гудаутского района останется без света в четверг 16 июня

Часть Гудаутского района останется без света в четверг 16 июня

Энергетики будут проводить ремонтные работы на подстанции "Дурипш". 16.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-16T10:12+0300

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в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

гудаутский район

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СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Часть Гудаутского района останется без света в четверг, 16 июня, сообщает "Черноморэнерго". Подстанция "Дурипш" будет отключена с 10:00 до 15:00 из-за ремонтных работ.

гудаутский район

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

проблемы энергетической отрасли в абхазии, гудаутский район