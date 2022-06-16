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Часть Гудаутского района останется без света в четверг 16 июня
Часть Гудаутского района останется без света в четверг 16 июня
Энергетики будут проводить ремонтные работы на подстанции "Дурипш". 16.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-16T10:12+0300
2022-06-16T10:12+0300
2022-06-16T10:30+0300
в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
гудаутский район
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СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Часть Гудаутского района останется без света в четверг, 16 июня, сообщает "Черноморэнерго". Подстанция "Дурипш" будет отключена с 10:00 до 15:00 из-за ремонтных работ.
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проблемы энергетической отрасли в абхазии, гудаутский район
Часть Гудаутского района останется без света в четверг 16 июня
10:12 16.06.2022 (обновлено: 10:30 16.06.2022)
Энергетики будут проводить ремонтные работы на подстанции "Дурипш".
СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Часть Гудаутского района останется без света в четверг, 16 июня, сообщает "Черноморэнерго".
Подстанция "Дурипш" будет отключена с 10:00 до 15:00 из-за ремонтных работ.