https://sputnik-abkhazia.ru/20220616/delo-o-strelbe-v-pitsunde-peredano-v-gagrskiy-rayonnykh-sud-1039622057.html

Дело о стрельбе в Пицунде передано в Гагрский районный суд

Дело о стрельбе в Пицунде передано в Гагрский районный суд

Двое россиян пострадали в ходе стрельбы в летнем кафе на территории пансионата "Самшитовая роща" 15 июня 2021 года. 16.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-16T14:55+0300

2022-06-16T14:55+0300

2022-06-16T14:57+0300

в абхазии

стрельба в пансионате "самшитовая роща" в пицунде

мвд абхазии

генеральная прокуратура абхазии

гагрский район

абхазия

туристы

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СУХУМ, 16 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Дело о стрельбе в Пицунде, в результате которой пострадали двое туристов из России в июне 2021 года, передано в Гагрский районный суд, сообщил прокурор района Беслан Пкин.На территории пансионата "Самшитовая роща" 15 июня 2021 года произошла стрельба. Пострадали двое россиян, у которых возник конфликт с жителем села Лыхны Дмитрием Пилия. Последний выстрелил одному туристу в стопу и в колено. Другого он ранил в таз и левую ногу. Пострадавших доставили в Гагрскую больницу. Там им оказали первую помощь, а потом вывезли в Россию. В отношении Пилия было возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы от пяти лет.В конце января 2022 года правительство Абхазии выплатило туристам два миллиона рублей компенсации.

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стрельба в пансионате "самшитовая роща" в пицунде, мвд абхазии, генеральная прокуратура абхазии, гагрский район, абхазия, туристы