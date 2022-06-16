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Дело о стрельбе в Пицунде передано в Гагрский районный суд
Дело о стрельбе в Пицунде передано в Гагрский районный суд
Двое россиян пострадали в ходе стрельбы в летнем кафе на территории пансионата "Самшитовая роща" 15 июня 2021 года. 16.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-16T14:55+0300
2022-06-16T14:57+0300
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СУХУМ, 16 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Дело о стрельбе в Пицунде, в результате которой пострадали двое туристов из России в июне 2021 года, передано в Гагрский районный суд, сообщил прокурор района Беслан Пкин.На территории пансионата "Самшитовая роща" 15 июня 2021 года произошла стрельба. Пострадали двое россиян, у которых возник конфликт с жителем села Лыхны Дмитрием Пилия. Последний выстрелил одному туристу в стопу и в колено. Другого он ранил в таз и левую ногу. Пострадавших доставили в Гагрскую больницу. Там им оказали первую помощь, а потом вывезли в Россию. В отношении Пилия было возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы от пяти лет.В конце января 2022 года правительство Абхазии выплатило туристам два миллиона рублей компенсации.
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стрельба в пансионате "самшитовая роща" в пицунде, мвд абхазии, генеральная прокуратура абхазии, гагрский район, абхазия, туристы

Дело о стрельбе в Пицунде передано в Гагрский районный суд

14:55 16.06.2022 (обновлено: 14:57 16.06.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Судебный молоток
Судебный молоток - Sputnik Абхазия, 1920, 16.06.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Двое россиян пострадали в ходе стрельбы в летнем кафе на территории пансионата "Самшитовая роща" 15 июня 2021 года.
СУХУМ, 16 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Дело о стрельбе в Пицунде, в результате которой пострадали двое туристов из России в июне 2021 года, передано в Гагрский районный суд, сообщил прокурор района Беслан Пкин.

"Мы завершили предварительное расследование и направили дело с обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу. На сегодня состоялось только одно досудебное слушание. Следующий процесс должен пройти до конца этого месяца", – отметил он.

На территории пансионата "Самшитовая роща" 15 июня 2021 года произошла стрельба. Пострадали двое россиян, у которых возник конфликт с жителем села Лыхны Дмитрием Пилия. Последний выстрелил одному туристу в стопу и в колено. Другого он ранил в таз и левую ногу. Пострадавших доставили в Гагрскую больницу. Там им оказали первую помощь, а потом вывезли в Россию. В отношении Пилия было возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы от пяти лет.
В конце января 2022 года правительство Абхазии выплатило туристам два миллиона рублей компенсации.
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