https://sputnik-abkhazia.ru/20220616/glavnyy-chetverg-bigvava-o-poslanii-prezidenta-tranzite-cherez-abkhaziyu-i-porte-v-ochamchyre-1039624071.html
Главный четверг: Бигвава о послании президента, транзите через Абхазию и порте в Очамчыре
Главный четверг: Бигвава о послании президента, транзите через Абхазию и порте в Очамчыре
Глава администрации Очамчырского района Абхазии Беслан Бигвава в программе "Главный четверг" в эфире радио Sputnik. 16.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-16T15:53+0300
2022-06-16T15:53+0300
2022-06-16T16:26+0300
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Главный четверг: Бигвава о послании президента, транзите через Абхазию и порте в Очамчыре
Главный четверг: Бигвава о послании президента, транзите через Абхазию и порте в Очамчыре
Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание по вопросу расширения пропускной способности Очамчырского морского порта и возможности перевода его из статуса гражданского в статус двойного назначения. О функционировании порта в Очамчыре, расширении его возможностей, в эфире радио Sputnik подробно рассказал глава Очамчырского района Беслан Бигвава. Бигвава также поделился своим мнением о потенциале железной дороги Абхазии, который президент Бжания назвал высоким в своем обращении к Парламенту страны. Функционирование морского порта Очамчыры было восстановлено в 2017 году, с тех пор он является пунктом базирования сторожевых кораблей береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. Удастся ли расширить статус порта, об этом и других актуальных вопросах слушайте в аудиофайле.
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Главный четверг: Бигвава о послании президента, транзите через Абхазию и порте в Очамчыре
15:53 16.06.2022 (обновлено: 16:26 16.06.2022)
Глава администрации Очамчырского района Абхазии Беслан Бигвава в программе "Главный четверг" в эфире радио Sputnik.
Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание по вопросу расширения пропускной способности Очамчырского морского порта и возможности перевода его из статуса гражданского в статус двойного назначения. О функционировании порта в Очамчыре, расширении его возможностей, в эфире радио Sputnik подробно рассказал глава Очамчырского района Беслан Бигвава.
Бигвава также поделился своим мнением о потенциале железной дороги Абхазии, который президент Бжания назвал высоким в своем обращении к Парламенту страны.
Функционирование морского порта Очамчыры было восстановлено в 2017 году, с тех пор он является пунктом базирования сторожевых кораблей береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. Удастся ли расширить статус порта, об этом и других актуальных вопросах слушайте в аудиофайле
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