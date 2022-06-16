https://sputnik-abkhazia.ru/20220616/glavnyy-chetverg-bigvava-o-poslanii-prezidenta-tranzite-cherez-abkhaziyu-i-porte-v-ochamchyre-1039624071.html

Главный четверг: Бигвава о послании президента, транзите через Абхазию и порте в Очамчыре

Главный четверг: Бигвава о послании президента, транзите через Абхазию и порте в Очамчыре

Глава администрации Очамчырского района Абхазии Беслан Бигвава в программе "Главный четверг" в эфире радио Sputnik. 16.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-16T15:53+0300

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Главный четверг: Бигвава о послании президента, транзите через Абхазию и порте в Очамчыре Главный четверг: Бигвава о послании президента, транзите через Абхазию и порте в Очамчыре

Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание по вопросу расширения пропускной способности Очамчырского морского порта и возможности перевода его из статуса гражданского в статус двойного назначения. О функционировании порта в Очамчыре, расширении его возможностей, в эфире радио Sputnik подробно рассказал глава Очамчырского района Беслан Бигвава. Бигвава также поделился своим мнением о потенциале железной дороги Абхазии, который президент Бжания назвал высоким в своем обращении к Парламенту страны. Функционирование морского порта Очамчыры было восстановлено в 2017 году, с тех пор он является пунктом базирования сторожевых кораблей береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. Удастся ли расширить статус порта, об этом и других актуальных вопросах слушайте в аудиофайле.

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