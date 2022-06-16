https://sputnik-abkhazia.ru/20220616/ketiya-abkhaziya-perezhivaet-epokhu-vozrozhdeniya-v-svyazi-s-novymi-geopoliticheskimi-realiyami--1039610351.html

Кетия: Абхазия переживает эпоху возрождения в связи с новыми геополитическими реалиями

Кетия: Абхазия переживает эпоху возрождения в связи с новыми геополитическими реалиями

Посол по особым поручениям МИД Абхазии Дмитрий Кетия в эфире радио Sputnik рассказал об идее проведения форумов "Абхазия" на территории российских регионов и... 16.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-16T11:13+0300

2022-06-16T11:13+0300

2022-06-16T11:17+0300

радио

подкасты

экономика

мид абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/10/1039614122_0:225:768:657_1920x0_80_0_0_c35d6d52b019871e718f504a0b9fc5d9.jpg

Кетия: Абхазия переживает эпоху возрождения в связи с новыми геополитическими реалиями Кетия: Абхазия переживает эпоху возрождения в связи с новыми геополитическими реалиями

Мы пытаемся активизировать работу по популяризации Абхазии на российских регионах с помощью проведения форумов под названием "Абхазия", сказал Кетия в эфире радио. Он также рассказал, по каким направлениям возможно сотрудничество, оценил экономический потенциал Абхазии."Я считаю, что Абхазия сейчас переживает ренессанс, эпоху возрождения. Те геополитические изменения, которые произошли в мире, они открывают новые направления сотрудничества. Самолеты прилетают только в Сочи, соответственно, курортный сезон в Абхазии в этом году, лишь по скромным подсчетам, это более пяти миллионов людей, соответственно, это иные горизонты развития экономики, поступления в бюджет, большой импульс будет для экономики".Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, экономика, мид абхазии, аудио