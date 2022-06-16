https://sputnik-abkhazia.ru/20220616/ketiya-abkhaziya-perezhivaet-epokhu-vozrozhdeniya-v-svyazi-s-novymi-geopoliticheskimi-realiyami--1039610351.html
Кетия: Абхазия переживает эпоху возрождения в связи с новыми геополитическими реалиями
Кетия: Абхазия переживает эпоху возрождения в связи с новыми геополитическими реалиями
Посол по особым поручениям МИД Абхазии Дмитрий Кетия в эфире радио Sputnik рассказал об идее проведения форумов "Абхазия" на территории российских регионов и... 16.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-16T11:13+0300
2022-06-16T11:13+0300
2022-06-16T11:17+0300
радио
подкасты
экономика
мид абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/10/1039614122_0:225:768:657_1920x0_80_0_0_c35d6d52b019871e718f504a0b9fc5d9.jpg
Кетия: Абхазия переживает эпоху возрождения в связи с новыми геополитическими реалиями
Кетия: Абхазия переживает эпоху возрождения в связи с новыми геополитическими реалиями
Мы пытаемся активизировать работу по популяризации Абхазии на российских регионах с помощью проведения форумов под названием "Абхазия", сказал Кетия в эфире радио. Он также рассказал, по каким направлениям возможно сотрудничество, оценил экономический потенциал Абхазии."Я считаю, что Абхазия сейчас переживает ренессанс, эпоху возрождения. Те геополитические изменения, которые произошли в мире, они открывают новые направления сотрудничества. Самолеты прилетают только в Сочи, соответственно, курортный сезон в Абхазии в этом году, лишь по скромным подсчетам, это более пяти миллионов людей, соответственно, это иные горизонты развития экономики, поступления в бюджет, большой импульс будет для экономики".Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/10/1039614122_0:153:768:729_1920x0_80_0_0_110e450ceeccda2c6caa947c9c3831a7.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, экономика, мид абхазии, аудио
Кетия: Абхазия переживает эпоху возрождения в связи с новыми геополитическими реалиями
11:13 16.06.2022 (обновлено: 11:17 16.06.2022)
Посол по особым поручениям МИД Абхазии Дмитрий Кетия в эфире радио Sputnik рассказал об идее проведения форумов "Абхазия" на территории российских регионов и об экономических, туристических возможностях республики в новых геополитических реалиях.
Мы пытаемся активизировать работу по популяризации Абхазии на российских регионах с помощью проведения форумов под названием "Абхазия", сказал Кетия в эфире радио. Он также рассказал, по каким направлениям возможно сотрудничество, оценил экономический потенциал Абхазии.
"Я считаю, что Абхазия сейчас переживает ренессанс, эпоху возрождения. Те геополитические изменения, которые произошли в мире, они открывают новые направления сотрудничества. Самолеты прилетают только в Сочи, соответственно, курортный сезон в Абхазии в этом году, лишь по скромным подсчетам, это более пяти миллионов людей, соответственно, это иные горизонты развития экономики, поступления в бюджет, большой импульс будет для экономики".
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
.