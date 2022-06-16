https://sputnik-abkhazia.ru/20220616/kuba-planiruet-nachat-prinimat-karty-mir-do-kontsa-etogo-goda-1039630547.html
Куба планирует начать принимать карты "Мир" до конца этого года
Куба планирует начать принимать карты "Мир" до конца этого года
В конце мая первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова говорила, что летом планируется достичь соглашения с двумя популярными туристическими странами о приеме... 16.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-16T18:25+0300
2022-06-16T18:25+0300
2022-06-16T18:25+0300
экономика
в мире
куба
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СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Куба планирует начать принимать карты "Мир" до конца этого года, заявил гендиректор по системным технологиям и развитию центробанка страны Альберто Киньонес Бетанкур.Карты российской платежной системы "Мир" сейчас принимаются в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, а также на территории Южной Осетии и Абхазии. Так как национальная система Абхазии "АПРА" интегрирована с системой "Мир", карточки абхазских банков будут действовать во всех этих странах.
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MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, в мире, куба
Куба планирует начать принимать карты "Мир" до конца этого года
В конце мая первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова говорила, что летом планируется достичь соглашения с двумя популярными туристическими странами о приеме карты "Мир".
СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Куба планирует начать принимать карты "Мир" до конца этого года, заявил гендиректор по системным технологиям и развитию центробанка страны Альберто Киньонес Бетанкур.
"В данный момент работаем над тем, чтобы обеспечить прием карт платежной системы "Мир" в нашей стране. И мы надеемся, что в самые ближайшие дни или недели мы предпримем окончательные усилия, и система "Мир" до конца года будет полностью освоена в нашей стране", - сказал он, выступая на сессии ПМЭФ "Международное сотрудничество по-новому: как будут платить?"
Карты российской платежной системы "Мир" сейчас принимаются в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, а также на территории Южной Осетии и Абхазии.
Так как национальная система Абхазии "АПРА" интегрирована с системой "Мир", карточки абхазских банков будут действовать во всех этих странах.