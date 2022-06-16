https://sputnik-abkhazia.ru/20220616/kuba-planiruet-nachat-prinimat-karty-mir-do-kontsa-etogo-goda-1039630547.html

Куба планирует начать принимать карты "Мир" до конца этого года

Куба планирует начать принимать карты "Мир" до конца этого года

В конце мая первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова говорила, что летом планируется достичь соглашения с двумя популярными туристическими странами о приеме... 16.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-16T18:25+0300

2022-06-16T18:25+0300

2022-06-16T18:25+0300

экономика

в мире

куба

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СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Куба планирует начать принимать карты "Мир" до конца этого года, заявил гендиректор по системным технологиям и развитию центробанка страны Альберто Киньонес Бетанкур.Карты российской платежной системы "Мир" сейчас принимаются в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, а также на территории Южной Осетии и Абхазии. Так как национальная система Абхазии "АПРА" интегрирована с системой "Мир", карточки абхазских банков будут действовать во всех этих странах.

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экономика, в мире, куба