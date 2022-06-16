https://sputnik-abkhazia.ru/20220616/ozgan-vstretilas-s-volvachem-na-ploschadke-pmef-1039632491.html

Озган встретилась с Вольвачем на площадке ПМЭФ

Озган встретилась с Вольвачем на площадке ПМЭФ

Стороны встретились на площадке XXV Международного экономического форума а Санкт-Петербурге, на котором Абхазию представляют вице-премьеры, министры экономики... 16.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-16T20:19+0300

2022-06-16T20:19+0300

2022-06-16T20:19+0300

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СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Состоялась встреча вице-премьера, министра экономики Кристины Озган с замминистра экономического развития России Дмитрием Вольвачем и руководителем Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктором Басаргиным.Позже состоялась встреча с председателем комитета по внешним связям Ленинградской области Олегом Коноваловым и первым заместителем председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Егором Мищеряковым. Стороны обсудили возможные сроки подписания соглашения о сотрудничестве и перспективы участия абхазских представителей в Балтийском региональном инвестиционном форуме.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, абхазия, россия