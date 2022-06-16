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Озган встретилась с Вольвачем на площадке ПМЭФ
Озган встретилась с Вольвачем на площадке ПМЭФ
Стороны встретились на площадке XXV Международного экономического форума а Санкт-Петербурге, на котором Абхазию представляют вице-премьеры, министры экономики... 16.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-16T20:19+0300
2022-06-16T20:19+0300
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СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Состоялась встреча вице-премьера, министра экономики Кристины Озган с замминистра экономического развития России Дмитрием Вольвачем и руководителем Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктором Басаргиным.Позже состоялась встреча с председателем комитета по внешним связям Ленинградской области Олегом Коноваловым и первым заместителем председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Егором Мищеряковым. Стороны обсудили возможные сроки подписания соглашения о сотрудничестве и перспективы участия абхазских представителей в Балтийском региональном инвестиционном форуме.
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экономика, абхазия, россия
Озган встретилась с Вольвачем на площадке ПМЭФ
Стороны встретились на площадке XXV Международного экономического форума а Санкт-Петербурге, на котором Абхазию представляют вице-премьеры, министры экономики и финансов Кристина Озган и Владимир Делба.
СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Состоялась встреча вице-премьера, министра экономики Кристины Озган с замминистра экономического развития России Дмитрием Вольвачем и руководителем Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктором Басаргиным.
Озган обсудила сложившуюся ситуацию на абхазо-российской границе Псоу, вызванную введенными российской стороной дополнительными требованиями к перевозчикам.
Позже состоялась встреча с председателем комитета по внешним связям Ленинградской области Олегом Коноваловым и первым заместителем председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Егором Мищеряковым. Стороны обсудили возможные сроки подписания соглашения о сотрудничестве и перспективы участия абхазских представителей в Балтийском региональном инвестиционном форуме.