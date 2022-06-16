https://sputnik-abkhazia.ru/20220616/pensionnomu-fondu-abkhazii-udalos-sokratit-otstavanie-po-vyplatam--1039629945.html

Пенсионному фонду Абхазии удалось сократить отставание по выплатам

Пенсионному фонду Абхазии удалось сократить отставание по выплатам

Председатель Пенсионного фонда республики Денис Гулария доложил премьер-министру Александру Анквабу о текущей ситуации по выполнению социальных обязательств... 16.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-16T19:15+0300

2022-06-16T19:15+0300

2022-06-16T20:02+0300

пенсия

в абхазии

абхазия

экономика

общество

александр анкваб

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СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Пенсионному фонду Абхазии удалось сократить отставание по выплатам с одного месяца до десяти дней, рассказал председатель Пенсионного фонда республики Денис Гулария. Об этом сообщается на сайте Кабмина. По словам Гулария, остаток невыплаченной абхазской пенсии за декабрь 2021 года составляет 47 млн 570,8 тыс рублей.По сведениям Пенсионного фонда, на 10 июня пенсионные выплаты за май 2022 года профинансированы в полном объеме. С 16 июня фонд начал финансировать пенсионные выплаты за июнь текущего года, прежде всего инвалидам ОВА, семьям погибших в ОВА, награжденным военными наградами пенсионерам, добровольцам – получателям пенсии.На 1 июня поступления страховых взносов составило 360 млн. 749,5 тыс. рублей - на 61 млн. 298 тыс больше, чем за аналогичный период 2021 года.Доходная часть бюджета фонда вместе с трансфертом из республиканского бюджета составила 490 млн. 749,5 тыс. рублей.Пенсионный фонд планирует до конца 2022 года ежемесячно увеличивать поступления страховых взносов и за счет мобилизации просроченной задолженности. Большинство организаций, имеющих такую задолженность, представили графики поэтапного ее погашения. Потребности фонда ежемесячно растут. На июнь текущего года они составляют 103 млн. 378 тыс. руб. Александр Анкваб поручил Денису Гулария сосредоточиться на сокращении задолженности перед фондом и отставания по выплатам.

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пенсия, абхазия, экономика, общество, александр анкваб