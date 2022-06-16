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Песков: США, вооружая Украину, продлевают ее беды
Песков: США, вооружая Украину, продлевают ее беды
Сегодня исполнился год со дня саммита РФ и США в Женеве. Встреча президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена прошла в Женеве 16 июня прошлого года 16.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-16T10:40+0300
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2022-06-16T10:40+0300
сша
украина
россия
дмитрий песков
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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. США, вооружая Украину, продлевают ее беды, затягивают плохой период для нее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.США с начала военной операции России на Украине выделили Киеву военную помощь на общую сумму в 5,6 миллиарда долларов, заявил в среду координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби.Байден объявил, что его страна выделяет Киеву дополнительный пакет военной помощи на общую сумму порядка 1 миллиарда долларов.Байден подписал в мае закон о ленд-лизе для Украины. Одобренный обеими палатами конгресса документ призван упростить оказание военной помощи стране. В частности, он временно снимает ряд "требований, связанных с полномочиями президента по ленд-лизу оборонного оборудования, если оно предназначено для правительства Украины или других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению", говорится в описании документа на сайте конгресса США.
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сша, украина, россия, дмитрий песков
Песков: США, вооружая Украину, продлевают ее беды
Сегодня исполнился год со дня саммита РФ и США в Женеве. Встреча президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена прошла в Женеве 16 июня прошлого года
СУХУМ, 16 июн – Sputnik.
США, вооружая Украину, продлевают ее беды, затягивают плохой период для нее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.
"США продлевают беды Украины. США затягивают вот этот вот плохой период для Украины, для народа Украины", – сказал он.
США с начала военной операции России на Украине выделили Киеву военную помощь на общую сумму в 5,6 миллиарда долларов, заявил в среду координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби.
Байден объявил, что его страна выделяет Киеву дополнительный пакет военной помощи на общую сумму порядка 1 миллиарда долларов.
Байден подписал в мае закон о ленд-лизе для Украины. Одобренный обеими палатами конгресса документ призван упростить оказание военной помощи стране. В частности, он временно снимает ряд "требований, связанных с полномочиями президента по ленд-лизу оборонного оборудования, если оно предназначено для правительства Украины или других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению", говорится в описании документа на сайте конгресса США.