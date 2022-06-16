https://sputnik-abkhazia.ru/20220616/peskov-ssha-vooruzhaya-ukrainu-prodlevayut-ee-bedy-1039613481.html

Песков: США, вооружая Украину, продлевают ее беды

Песков: США, вооружая Украину, продлевают ее беды

Сегодня исполнился год со дня саммита РФ и США в Женеве. Встреча президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена прошла в Женеве 16 июня прошлого года 16.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-16T10:40+0300

2022-06-16T10:40+0300

2022-06-16T10:40+0300

сша

украина

россия

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/0d/1031277849_0:4:2917:1645_1920x0_80_0_0_ac551a4f65266534a1f4c631a4246c9b.jpg

СУХУМ, 16 июн – Sputnik. США, вооружая Украину, продлевают ее беды, затягивают плохой период для нее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.США с начала военной операции России на Украине выделили Киеву военную помощь на общую сумму в 5,6 миллиарда долларов, заявил в среду координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби.Байден объявил, что его страна выделяет Киеву дополнительный пакет военной помощи на общую сумму порядка 1 миллиарда долларов.Байден подписал в мае закон о ленд-лизе для Украины. Одобренный обеими палатами конгресса документ призван упростить оказание военной помощи стране. В частности, он временно снимает ряд "требований, связанных с полномочиями президента по ленд-лизу оборонного оборудования, если оно предназначено для правительства Украины или других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению", говорится в описании документа на сайте конгресса США.

сша

украина

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сша, украина, россия, дмитрий песков