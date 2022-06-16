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Подоляка рассказал, почему военная помощь Запада Киеву стремительно сокращается
Подоляка рассказал, почему военная помощь Запада Киеву стремительно сокращается
Журналист, политолог и блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале прокомментировал итоги заседания "Рамштайн-3". 16.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-16T14:10+0300
2022-06-16T14:10+0300
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Подоляка рассказал, почему военная помощь запада Киеву стремительно сокращается
Подоляка рассказал, почему военная помощь запада Киеву стремительно сокращается
В своем Telegram-канале Юрий Подоляка отметил, что военная помощь Запада Киеву стремительно сокращается. По итогу заседания "Рамштайн-3" количество выделяемой техники оказалось в разы меньше предыдущего. "Рамштайн-3" – это военная база, на которой собираются представители тех стран, которые открыто помогают в военном отношении Украине, а их на сегодняшний день почти 50 – это западная Европа, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония. Все эти страны собираются и решают, какую военную помощь они будут оказывать Украине на протяжении следующего месяца, уточнил Подоляка. "Предыдущий "Рамштайн" был значимый. Киев, понимая, что от этой помощи зависит очень многое, старелся сделать так, чтобы вчерашнее заседание "Рамштайн-3" принесло значимые результаты. Именно по этой причине были совершены провокации в Донецке, которые потом были выданы за, якобы, обстрелы российской артиллерии. Киевский режим стал запускать кейс о том, что без западной помощи у них все плохо. Более того, Арестович рассказал о том, что если они не будут поставлять технику, то со временем Украина может стать союзником России, то есть полтора миллиона российской армии плюс полмиллиона украинской – "мы вас сотрем в порошок". Такие угрозы для Запада звучали для того, чтобы Запад выделил как можно большее количество снаряжения для украинской армии", – сказал блогер. И результат "Рамштайн-3" поразил всех, подчеркнул Подоляка.
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Подоляка рассказал, почему военная помощь Запада Киеву стремительно сокращается
14:10 16.06.2022 (обновлено: 14:27 16.06.2022)
Журналист, политолог и блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале прокомментировал итоги заседания "Рамштайн-3".
В своем Telegram-канале
Юрий Подоляка отметил, что военная помощь Запада Киеву стремительно сокращается. По итогу заседания "Рамштайн-3" количество выделяемой техники оказалось в разы меньше предыдущего.
"Рамштайн-3" – это военная база, на которой собираются представители тех стран, которые открыто помогают в военном отношении Украине, а их на сегодняшний день почти 50 – это западная Европа, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония. Все эти страны собираются и решают, какую военную помощь они будут оказывать Украине на протяжении следующего месяца, уточнил Подоляка.
"Предыдущий "Рамштайн" был значимый. Киев, понимая, что от этой помощи зависит очень многое, старелся сделать так, чтобы вчерашнее заседание "Рамштайн-3" принесло значимые результаты. Именно по этой причине были совершены провокации в Донецке, которые потом были выданы за, якобы, обстрелы российской артиллерии. Киевский режим стал запускать кейс о том, что без западной помощи у них все плохо. Более того, Арестович рассказал о том, что если они не будут поставлять технику, то со временем Украина может стать союзником России, то есть полтора миллиона российской армии плюс полмиллиона украинской – "мы вас сотрем в порошок". Такие угрозы для Запада звучали для того, чтобы Запад выделил как можно большее количество снаряжения для украинской армии", – сказал блогер.
И результат "Рамштайн-3" поразил всех, подчеркнул Подоляка.
"В первую очередь поразил Киев ввиду той мизерности техники, которую решили выделить на этом заседании. Объем обещанной помощи от "Рамштайн-3" примерно в шесть-семь раз меньше, чем объем военной помощи от Запада, который был обещан в рамках "Рамштайна-2". У киевского режима закономерно возникает вопрос, а что будет дальше, и как долго выстоит киевский режим и украинская армия, если поставки военной техники будут идти такими мизерными объемами? Будут затыкать все это дело человеческим мясом. Украинские вооруженные силы будут нести колоссальные потери", – считает Юрий Подоляка.