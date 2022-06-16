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Президент Абхазии назвал нерешенные проблемы, сдерживающие развитие страны
Президент Абхазии назвал нерешенные проблемы, сдерживающие развитие страны
Президент Абхазии Аслан Бжания выступил с посланием к Народному Собранию республики в четверг, 16 июня. 16.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-16T12:47+0300
2022-06-16T12:47+0300
2022-06-16T13:10+0300
в абхазии
аслан бжания
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общество
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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания назвал нерешенные задачи и проблемы, сдерживающие развитие страны. По мнению президента, одна из проблем – ограниченность рынка сбыта готовой местной продукции. К тому же большая часть производства носит сезонность сбыта. Другая нерешенная задача – недостаточность доступности и качества электроснабжения и изношенность инженерной инфраструктуры – водоснабжение, водоотведение, канализация. Такое состояние, как отметил Бжания, не может обеспечить потребителей и энергетическую безопасность страны в целом. Глава государства коснулся и вопроса отсутствия современных правовых механизмов оборота земли и недвижимости. В частности, отсутствует и эффективный централизованный кадастровый учет.Нет в республике и качественной и необходимой транспортной инфраструктуры. По словам главы государства, протяженность трасс Республиканского и местного значения составляет 2305 километров, а в удовлетворительном состоянии находится лишь 50% из них. Протяженность железных дорог – 190 километров, более 80 процентов инфраструктуры находится также в неудовлетворительном состоянии. По мнению Бжания, потенциал железной дороги Абхазии высок, и государство должно изыскать средства на развитие инфраструктуры. Президент подчеркнул, что активно ведется работа и переговоры по решению вопроса увеличения пропускной способности и облечения работы на КПП "Псоу". Из нерешенных задач и проблем Бжания также отметил: отсутствие автоматизированных процессов при предоставлении госуслуг объектам бизнеса, высокий уровень безработицы, высокую долю теневой экономики, низкий уровень развития банковской системы.
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аслан бжания, парламент абхазии, экономика, общество
Президент Абхазии назвал нерешенные проблемы, сдерживающие развитие страны
12:47 16.06.2022 (обновлено: 13:10 16.06.2022)
Президент Абхазии Аслан Бжания выступил с посланием к Народному Собранию республики в четверг, 16 июня.
СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания назвал нерешенные задачи и проблемы, сдерживающие развитие страны.
По мнению президента, одна из проблем – ограниченность рынка сбыта готовой местной продукции. К тому же большая часть производства носит сезонность сбыта.
Другая нерешенная задача – недостаточность доступности и качества электроснабжения и изношенность инженерной инфраструктуры – водоснабжение, водоотведение, канализация.
По словам президента, срок службы инфраструктуры в энергетике делится на три группы. До 25 лет, от 25 до 40 лет и свыше 40 лет, по оценке специалистов, общая изношенность системы в Абхазии составляет 80%.
Такое состояние, как отметил Бжания, не может обеспечить потребителей и энергетическую безопасность страны в целом.
Глава государства коснулся и вопроса отсутствия современных правовых механизмов оборота земли и недвижимости. В частности, отсутствует и эффективный централизованный кадастровый учет.
Нет в республике и качественной и необходимой транспортной инфраструктуры. По словам главы государства, протяженность трасс Республиканского и местного значения составляет 2305 километров, а в удовлетворительном состоянии находится лишь 50% из них.
Протяженность железных дорог – 190 километров, более 80 процентов инфраструктуры находится также в неудовлетворительном состоянии. По мнению Бжания, потенциал железной дороги Абхазии высок, и государство должно изыскать средства на развитие инфраструктуры.
Глава государства отметил, что уже 120 миллионов рублей выделено на разработку Дорожной карты источников финансирования и правовых основ запуска авиасообщения в Абхазии.
Президент подчеркнул, что активно ведется работа и переговоры по решению вопроса увеличения пропускной способности и облечения работы на КПП "Псоу".
Из нерешенных задач и проблем Бжания также отметил: отсутствие автоматизированных процессов при предоставлении госуслуг объектам бизнеса, высокий уровень безработицы, высокую долю теневой экономики, низкий уровень развития банковской системы.