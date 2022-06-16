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Президент Абхазии назвал нерешенные проблемы, сдерживающие развитие страны

Президент Абхазии назвал нерешенные проблемы, сдерживающие развитие страны

Президент Абхазии Аслан Бжания выступил с посланием к Народному Собранию республики в четверг, 16 июня. 16.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-16T12:47+0300

2022-06-16T12:47+0300

2022-06-16T13:10+0300

в абхазии

аслан бжания

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общество

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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания назвал нерешенные задачи и проблемы, сдерживающие развитие страны. По мнению президента, одна из проблем – ограниченность рынка сбыта готовой местной продукции. К тому же большая часть производства носит сезонность сбыта. Другая нерешенная задача – недостаточность доступности и качества электроснабжения и изношенность инженерной инфраструктуры – водоснабжение, водоотведение, канализация. Такое состояние, как отметил Бжания, не может обеспечить потребителей и энергетическую безопасность страны в целом. Глава государства коснулся и вопроса отсутствия современных правовых механизмов оборота земли и недвижимости. В частности, отсутствует и эффективный централизованный кадастровый учет.Нет в республике и качественной и необходимой транспортной инфраструктуры. По словам главы государства, протяженность трасс Республиканского и местного значения составляет 2305 километров, а в удовлетворительном состоянии находится лишь 50% из них. Протяженность железных дорог – 190 километров, более 80 процентов инфраструктуры находится также в неудовлетворительном состоянии. По мнению Бжания, потенциал железной дороги Абхазии высок, и государство должно изыскать средства на развитие инфраструктуры. Президент подчеркнул, что активно ведется работа и переговоры по решению вопроса увеличения пропускной способности и облечения работы на КПП "Псоу". Из нерешенных задач и проблем Бжания также отметил: отсутствие автоматизированных процессов при предоставлении госуслуг объектам бизнеса, высокий уровень безработицы, высокую долю теневой экономики, низкий уровень развития банковской системы.

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аслан бжания, парламент абхазии, экономика, общество