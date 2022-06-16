https://sputnik-abkhazia.ru/20220616/rasschityvayu-na-podderzhku-prezident-abkhazii-obratilsya-k-parlamentu--1039622373.html
"Рассчитываю на поддержку": президент Абхазии обратился к Парламенту
"Рассчитываю на поддержку": президент Абхазии обратился к Парламенту
Президент Абхазии Аслан Бжания обратился к депутатам Народного Собрания республики с посланием об основных направлениях деятельности исполнительной власти в... 16.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-16T18:19+0300
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Президент рассказал об усилиях государства по борьбе с коронавирусной инфекцией. По его словам, на борьбу с пандемией из государственного бюджета было потрачено 1 миллиард 18 миллионов рублей.Глава государства рассказал об оказании материальной помощи на лечение, обучение, ликвидацию последствий стихийных бедствий. На эти цели, по его словам, из средств госбюджета было выделено 803 миллиона рублей.В период с 2020 года по 1 июня 2022 года за счет средств республиканского бюджета финансируются 12 целевых государственных программ и мероприятий. Общий объем бюджетных средств, направленных на программные мероприятия, составил 464 миллиона рублей, рассказал Бжания.В послании президент также привел некоторые статистические данные. Он отметил, что ВВП Абхазии в 2021 году составил 37 миллиардов 751 миллион рублей, что на 20 процентов выше аналогичного показателя 2020 года.Подробнее о содержании текста послания президента к Парламенту узнайте из видеоматериала Sputnik.
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"Рассчитываю на поддержку": президент Абхазии обратился к Парламенту
Президент Абхазии Аслан Бжания обратился к депутатам Народного Собрания республики с посланием об основных направлениях деятельности исполнительной власти в 2021 году и о планах работы в 2022 году.
Президент рассказал об усилиях государства по борьбе с коронавирусной инфекцией. По его словам, на борьбу с пандемией из государственного бюджета было потрачено 1 миллиард 18 миллионов рублей.
Глава государства рассказал об оказании материальной помощи на лечение, обучение, ликвидацию последствий стихийных бедствий. На эти цели, по его словам, из средств госбюджета было выделено 803 миллиона рублей.
В период с 2020 года по 1 июня 2022 года за счет средств республиканского бюджета финансируются 12 целевых государственных программ и мероприятий. Общий объем бюджетных средств, направленных на программные мероприятия, составил 464 миллиона рублей, рассказал Бжания.
В послании президент также привел некоторые статистические данные. Он отметил, что ВВП Абхазии в 2021 году составил 37 миллиардов 751 миллион рублей, что на 20 процентов выше аналогичного показателя 2020 года.
Подробнее о содержании текста послания президента к Парламенту узнайте из видеоматериала Sputnik.