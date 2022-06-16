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Расширение морпорта, сельское хозяйство и туризм: интервью с главой Очамчырского района
Расширение морпорта, сельское хозяйство и туризм: интервью с главой Очамчырского района
В интервью радио Sputnik глава Очамчырского района Беслан Бигвава рассказал о развитии района, какие отрасли в приоритете и что нужно для привлечения... 16.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-16T20:15+0300
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Сельское хозяйстве и модернизация железных дорог - одни из приоритетных направлений для развития Очамчырского района, считает Беслан Бигвава. Эти вопросы были подняты и президентом республики в своем послании Народному Собранию в четверг, 16 июня.Сократить безработицу и увеличить налоговые поступления, по мнению Бигвава, можно за счет расширения морского порта. Сегодня через грузовой порт Очамчыры проходит порядка 2500 тонн грузов, хотя его пропускная способность - 600 тысяч тонн. В основном перевозят инертные грузы - щебень, уголь, цемент. Если увеличить транзитные потоки, то, по мнению Бигвава, увеличатся и рабочие места, и поступления в бюджет налогов.В районе работают и над развитием спорта. В планах отремонтировать футбольный стадион и построить теннисный корт. Но пока, по словам Бигвава, все упирается в деньги, а восстановление спортивных объектов - не дешевая история."Малыми шажками, я думаю, мы этого добьемся, горожане меня поддерживают в этом. <...> Пока похвастаться особо нечем, но работаем”, - добавил Бигвава.
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Расширение морпорта, сельское хозяйство и туризм: интервью с главой Очамчырского района
В интервью радио Sputnik глава Очамчырского района Беслан Бигвава рассказал о развитии района, какие отрасли в приоритете и что нужно для привлечения инвестора.
Сельское хозяйстве и модернизация железных дорог - одни из приоритетных направлений для развития Очамчырского района, считает Беслан Бигвава. Эти вопросы были подняты и президентом республики в своем послании Народному Собранию в четверг, 16 июня.
Сократить безработицу и увеличить налоговые поступления, по мнению Бигвава, можно за счет расширения морского порта. Сегодня через грузовой порт Очамчыры проходит порядка 2500 тонн грузов, хотя его пропускная способность - 600 тысяч тонн. В основном перевозят инертные грузы - щебень, уголь, цемент. Если увеличить транзитные потоки, то, по мнению Бигвава, увеличатся и рабочие места, и поступления в бюджет налогов.
В районе работают и над развитием спорта. В планах отремонтировать футбольный стадион и построить теннисный корт. Но пока, по словам Бигвава, все упирается в деньги, а восстановление спортивных объектов - не дешевая история.
"Малыми шажками, я думаю, мы этого добьемся, горожане меня поддерживают в этом. <...> Пока похвастаться особо нечем, но работаем”, - добавил Бигвава.