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Расширение морпорта, сельское хозяйство и туризм: интервью с главой Очамчырского района

Расширение морпорта, сельское хозяйство и туризм: интервью с главой Очамчырского района

В интервью радио Sputnik глава Очамчырского района Беслан Бигвава рассказал о развитии района, какие отрасли в приоритете и что нужно для привлечения... 16.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-16T20:15+0300

2022-06-16T20:15+0300

2022-06-16T20:15+0300

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Сельское хозяйстве и модернизация железных дорог - одни из приоритетных направлений для развития Очамчырского района, считает Беслан Бигвава. Эти вопросы были подняты и президентом республики в своем послании Народному Собранию в четверг, 16 июня.Сократить безработицу и увеличить налоговые поступления, по мнению Бигвава, можно за счет расширения морского порта. Сегодня через грузовой порт Очамчыры проходит порядка 2500 тонн грузов, хотя его пропускная способность - 600 тысяч тонн. В основном перевозят инертные грузы - щебень, уголь, цемент. Если увеличить транзитные потоки, то, по мнению Бигвава, увеличатся и рабочие места, и поступления в бюджет налогов.В районе работают и над развитием спорта. В планах отремонтировать футбольный стадион и построить теннисный корт. Но пока, по словам Бигвава, все упирается в деньги, а восстановление спортивных объектов - не дешевая история."Малыми шажками, я думаю, мы этого добьемся, горожане меня поддерживают в этом. <...> Пока похвастаться особо нечем, но работаем”, - добавил Бигвава.

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