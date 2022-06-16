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Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга России продлен
Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга России продлен
Все российские аэропорты, которые не затронули ограничения, работают в штатном режиме. 16.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-16T19:45+0300
2022-06-16T19:45+0300
2022-06-16T20:04+0300
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СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлен до 245 июня, сообщает Росавиация.Для удобства пассажиров российские авиакомпании будут организовывать альтернативные маршруты через воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Кроме того, по некоторым направлениям, например, в Крым, запускают дополнительные пассажирские поезда.Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля, после начала российской спецоперации на Украине. Тогда территория этих аэропортов была признана небезопасной. С тех пор ограничения не раз продлевались.
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сочи, россия, аэропорт, аэропорт сочи
Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга России продлен
19:45 16.06.2022 (обновлено: 20:04 16.06.2022)
Все российские аэропорты, которые не затронули ограничения, работают в штатном режиме.
СУХУМ, 16 июн - Sputnik.
Режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлен до 245 июня, сообщает
Росавиация.
Ограничения затрагивают аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Для удобства пассажиров российские авиакомпании будут организовывать альтернативные маршруты через воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Кроме того, по некоторым направлениям, например, в Крым, запускают дополнительные пассажирские поезда.
Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля, после начала российской спецоперации на Украине. Тогда территория этих аэропортов была признана небезопасной. С тех пор ограничения не раз продлевались.