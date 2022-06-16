https://sputnik-abkhazia.ru/20220616/rezhim-vremennogo-ogranicheniya-poletov-v-aeroporty-yuga-rossii-prodlen-1039632068.html

Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга России продлен

Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга России продлен

Все российские аэропорты, которые не затронули ограничения, работают в штатном режиме. 16.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-16T19:45+0300

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сочи

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аэропорт

аэропорт сочи

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СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлен до 245 июня, сообщает Росавиация.Для удобства пассажиров российские авиакомпании будут организовывать альтернативные маршруты через воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Кроме того, по некоторым направлениям, например, в Крым, запускают дополнительные пассажирские поезда.Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля, после начала российской спецоперации на Украине. Тогда территория этих аэропортов была признана небезопасной. С тех пор ограничения не раз продлевались.

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сочи, россия, аэропорт, аэропорт сочи