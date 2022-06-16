https://sputnik-abkhazia.ru/20220616/rodivshiesya-v-khersonskoy-oblasti-posle-24-fevralya-deti-poluchat-grazhdanstvo-rossii-1039613375.html

Родившиеся в Херсонской области после 24 февраля дети получат гражданство России

Родившиеся в Херсонской области после 24 февраля дети получат гражданство России

Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном порядке приема в гражданство России жителей ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины. 16.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-16T09:35+0300

2022-06-16T09:35+0300

2022-06-16T10:07+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

херсонская область

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/03/1037014805_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_f4b3171e78572675c348292af5228b17.jpg

СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Дети, родившиеся в Херсонской области после 24 февраля, а также дети-сироты автоматически получат российское гражданство, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.

россия

херсонская область

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, херсонская область , украина