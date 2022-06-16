https://sputnik-abkhazia.ru/20220616/rodivshiesya-v-khersonskoy-oblasti-posle-24-fevralya-deti-poluchat-grazhdanstvo-rossii-1039613375.html
Родившиеся в Херсонской области после 24 февраля дети получат гражданство России
Родившиеся в Херсонской области после 24 февраля дети получат гражданство России
Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном порядке приема в гражданство России жителей ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины. 16.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-16T09:35+0300
2022-06-16T09:35+0300
2022-06-16T10:07+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Дети, родившиеся в Херсонской области после 24 февраля, а также дети-сироты автоматически получат российское гражданство, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.
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россия, херсонская область , украина
Родившиеся в Херсонской области после 24 февраля дети получат гражданство России
09:35 16.06.2022 (обновлено: 10:07 16.06.2022)
Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном порядке приема в гражданство России жителей ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины.
СУХУМ, 16 июн – Sputnik.
Дети, родившиеся в Херсонской области после 24 февраля, а также дети-сироты автоматически получат российское гражданство, сообщил РИА Новости
замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Дети, рожденные после 24 февраля на территории Херсонской области, будут автоматически получать гражданство Российской Федерации. Плюс дети-сироты также будут регистрироваться как граждане Российской Федерации", – сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.