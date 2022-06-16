https://sputnik-abkhazia.ru/20220616/vrachey-tsentralnoy-respublikanskoy-bolnitsy-nagradili-za-borbu-s-covid-19-1039622826.html

Врачей Республиканской больницы наградили за борьбу с COVID-19

Врачей Республиканской больницы наградили за борьбу с COVID-19

На борьбу с коронавирусом с 2020 года потратили из госбюджета 1 миллиард 18 миллионов рублей. 16.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-16T15:45+0300

2022-06-16T15:45+0300

2022-06-16T16:08+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

медицина

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мировая пандемия коронавируса covid-19

абхазия

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СУХУМ, 16 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. Врачей Республиканской больницы наградили за борьбу с ковидом в четверг, 16 июня.Медработников наградили благодарственными грамотами от президента Абхазии, почетными грамотами министра здравоохранения и медалями за борьбу с COVID-19.Министр здравоохранения Эдуард Бутба поблагодарил коллег за самоотверженный труд, который они проделали за два пандемийных года.Поблагодарил коллег и главврач Сухумской ЦРБ Эрик Хатхва. По его словам, за эти два года медицинским работникам пришлось работать в тяжелых условиях, когда они столкнулись одновременно с большим количеством заболевших. Но, несмотря на все, врачи справились, и настал момент, когда все могут "сказать спасибо за проделанную работу"."Мы с вами пережили два непростых года, мы знаем, как сложно было оставлять семьи, как тяжело было работать. И все это не смогли бы сделать без такой дружной команды, я считаю, что профессионально руководил и руководит Эдуард Валерьянович Бутба. Любым другим составом мы это сделать так не смогли бы, потому что было полное взаимопонимание, отзывчивость со стороны министерства. В любое время дня и ночи он готов был нас выслушать, помочь, встать рядом. Это дорогого стоит", – заметил Хатхва.Реаниматолог, анестезиолог Алмас Бганба был награжден медалью за борьбу с COVID-19. Его специализация особенно актуальна была в ковидное время, он работал с особо тяжелыми пациентами, которые попадали в реанимацию и не могли самостоятельно дышать. Алмас вместе с коллегами вернул к жизни десятки людей. При этом сам он не раз болел ковидом за эти два года."Специфика ковида – дыхательная недостаточность, аппарат ИВЛ, сложно было пациентам и психологически. Приходилось и психологическую помощь оказывать пациентам. Индивидуально к каждому пациенту нужен был подход. Кто-то слушался, понимал, что его жизнь зависит от того, что он выполняет рекомендации докторов. Кто-то (не слушался) не потому, что он не хотел, человек болел, и поражались не только легкие, но и центральная нервная система. <...> Самое сложное – большое количество пациентов, которых нужно вести одновременно. Это очень сложно, как и физически, так и медикаментозно. Поэтому без конца говорили, чтобы люди соблюдали антиковидные рекомендации. Но бывало так, что одномоментно попадало в больницу большое количество людей", – отмечает Алмас.Несмотря на все сложности, как добавил Бганба, ковид научил абхазских врачей многому, и в первую очередь – сплотиться в нужный момент и принять большое количество людей одновременно.Ежегодно во многих странах каждое третье воскресенье отмечается День медицинского работника. Почитают всех тех, кто давал клятву Гиппократа – врачей, медсестер, фельдшеров.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

медицина, врачи, мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия