https://sputnik-abkhazia.ru/20220617/bokser-german-ardzheniya-ustupil-pobedu-soperniku-na-turnire-match-tv-1039663151.html

Боксер Герман Арджения уступил победу сопернику на турнире "Матч ТВ"

Боксер Герман Арджения уступил победу сопернику на турнире "Матч ТВ"

В турнире с призовым фондом в 20 миллионов рублей участвуют шесть боксерских команд. 17.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-17T22:48+0300

2022-06-17T22:48+0300

2022-06-17T22:48+0300

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СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Абхазский боксер Герман Арджения на турнире "Матч ТВ. Кубок Победы" уступил своему сопернику, боксеру из Москвы Левону Хасая, сообщает Государственный комитет Абхазии по делам молодежи и спорту.Абхазский спортсмен на соревнованиях представляет команду "Тула" и выступает в весовой категории 60 килограммов. В турнире принимает участие шесть команд "Сибирь", "Кама", "Сталинград", "Ленинград", "Тула", "Москва". Соревнования проходят в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях. Формула боя - четыре раунда по три минуты. В случае равенства очков победа присуждается тому боксеру, кто был лучшим в последнем раунде. Все команды встретятся друг с другом по круговой системе, две сильнейшие встретятся в Суперфинале.Сам турнир пройдет в пять этапов, с 16 июня по 30 июля в четырех городах - Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Оренбурге. Призовой фонд - 20 миллионов рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20191222/Abkhazskiy-sportsmen-oderzhal-pobedu-v-Pervenstve-Moskovskoy-oblasti-po-boksu-1029074823.html

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