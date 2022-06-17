https://sputnik-abkhazia.ru/20220617/chto-delat-pri-ukuse-klescha-1039595730.html

Что делать при укусе клеща

Что делать при укусе клеща

Лето – период буйства природы, открытой одежды и активного отдыха. Но в траве могут скрываться опасности, невидимые человеческому глазу. 17.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-17T09:30+0300

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природа

абхазия

инфографика

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Клещи переносят большое количество заболеваний, их укусы иногда могут привести к тяжелым последствиям. Поэтому важно знать, что делать, если вы столкнулись с этой неприятностью.

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природа, абхазия, инфографика