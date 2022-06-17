https://sputnik-abkhazia.ru/20220617/delo-v-shlyape-k-90-letiyu-zasluzhennogo-trenera-po-basketbolu-vladimira-khashba-1039636662.html

Дело в шляпе: к 90-летию заслуженного тренера по баскетболу Владимира Хашба

Дело в шляпе: к 90-летию заслуженного тренера по баскетболу Владимира Хашба

Со дня рождения заслуженного тренера по баскетболу, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" III степени Владимира Хашба прошло 90 лет. 17.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-17T13:25+0300

2022-06-17T13:25+0300

2022-06-17T13:42+0300

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О том, какой вклад он внес в развитие баскетбола в Абхазии и какие увлечения, помимо спорта, у него были, читайте в материале Sputnik.Бадрак Авидзба, SputnikДорога в спортВладимир Хашба родился 17 июня 1932 года в Сухуме. В ранние школьные годы он увлекался футболом, волейболом и прыжками в высоту. Быстрого, прыгучего мальчишку вскоре заприметил известный сухумский баскетболист, тренер детско-юношеской спортивной школы Александр Седов.Позже он был зачислен на юридический факультет Московского института внешней торговли. Одновременно Хашба играл в составе сборной баскетбольной команды института, которая дважды побеждала в первенстве Москвы среди гуманитарных вузов. В 1951 году он снова внес свою лепту в победу мужской сборной Абхазии в турнире шести сильнейших команд Грузии, и более 10 лет играл в составе сборных команд Сухума и Абхазской АССР.Со временем у Владимира Хашба появилось желание не только играть, но и учить баскетболу юных спортсменов, передавать им свое мастерство. Он поступил в Тбилисский институт физкультуры, начал работать тренером в сухумской ДЮСШ, а через два года стал старшим тренером сборных школьных и женских команд Абхазии.После Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов Владимир Хашба вновь вернулся к работе с женскими командами, начав практически с нуля. Всю свою сознательную жизнь он посвятил спорту, достойно представляя свою родину на многочисленных всесоюзных и международных соревнованиях.У истоков женского баскетболаГоворя о вкладе Владимира Хашба в развитие спорта в Абхазии, баскетбольной тренер Сергей Сущенко отмечал, что он стоял у истоков создания женского баскетбола в республике.К тому же, продолжил он, тренер воспитал достойную молодежь, которая развивает баскетбол в Абхазии."В послевоенный тяжелый период мы вместе работали. Помню, он как-то мне сказал: "Сергей, денег нет, уйдем мы сейчас из баскетбола, а завтра наши дети займутся не теми делами. Надо их поднимать". И мы делали, что могли. Его знания и умения были большой помощью. В лице тренеров Владимира Хашба, Александра Седова мы потеряли умы, возможность общения. Они прошли большую школу, ту, которую ни один нынешний спортсмен не сможет пройти", — рассказал Сущенко.Он отметил, что благодаря Владимиру Хашба, баскетбол в республике достиг значительных успехов."Женская команда в 1973 году выиграла серебряные медали чемпионата Советского Союза. Он сделал для нашего спорта очень много, воспитал таких игроков, как Людмила Ковтун, сестры Лурсманашвили, Галина Белая, Ирина Бекир-оглы и так далее", — рассказал тренер команды "Сухум".Васаныч, как Хашба называли спортсмены, находил общий язык с каждой баскетболисткой и мог проявить в них лучшие игровые качества."Девчачий спорт имеет свою специфику. С мальчиками можно строже, поругать их и так далее, с девчонками так не пройдет, потому что они мягкие существа. Владимир Хашба находил контакт с каждой девочкой, действовал через родителей, школу. Дети его очень любили, ходили к нему в гости, где он показывал документы и видеохронику, посвященные абхазскому баскетболу", — подчеркнул Сергей Сущенко.От игрока в помощникиИнга Карчава начала свою спортивную карьеру с легкой атлетики, однако позже, несмотря на свой небольшой рост, решила стать баскетболисткой. Тем более, что несколько девочек из ее школы уже начали заниматься этим видом спорта.Было это в 1998 году, Инге было всего 14 лет, несмотря на свой юный возраст, она была полна решимости овладеть игрой в баскетбол. Она попала к Владимиру Хашба, который не сразу разглядел в ней талант игрока."Он меня взял не сразу, его помощник сказал мне, что нужно потерпеть пару месяцев, после чего тренер возьмет меня в команду. Сначала я тренировалась у помощника Владимира Хашба, но потом тренеру понравилась моя скорость - в одно время я была чемпионкой Абхазии по бегу", – вспоминала она.Спустя всего месяц Владимир Хашба обратил внимание на Ингу, она стала членом сборной по баскетболу, играла она в нападении. Затем восемь лет работала помощником главного тренера женской сборной Абхазии.Владимир Хашба был любителем шляп. Без шляпы он не появлялся в обществе, у него была целая коллекция головных уборов. Инга Карчава рассказала, что, приходя к тренеру в гости, его ученицы и коллеги любили надевать шляпы тренера и фотографироваться с ним."Он был хорошим рассказчиком, делился с нами различными историями, команде уделял большое внимание, снимал наши игры на фото и видео. Мы приходили часто к нему, фотографировались с его разными шляпами, с мячами", — отметила Карчава.Владимир Хашба — почетный мастер спорта Республики Абхазия, заслуженный тренер по баскетболу и заслуженный работник физкультуры и спорта, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени. Владимир Хашба долгие годы успешно отстаивал честь Абхазии в различных соревнованиях. Многие его воспитанницы стали звездами на баскетбольных площадках. Тренерской работе он посвятил более 60 лет своей жизни.За это время Владимир Хашба воспитал несколько сотен спортсменок. Многие из них стали кандидатами в мастера и мастерами спорта СССР и Абхазии, с успехом защищали честь Абхазии на престижных всесоюзных соревнованиях.Помимо баскетбола, которому он отдавал много времени, Владимир Хашба писал стихи, которые публиковались в газетах, а сборник стихов издавался дважды. Владимир Хашба ушел из жизни на 87-году жизни 3 ноября 2018 года.*В статье использован материал Госкомспорта Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20181104/sushhenko-o-vladimire-xashba-aksakal-i-korifej-abxazskogo-basketbola-1025502158.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20181106/karchava-o-trenere-xashba-s-nim-zhenskaya-sbornaya-abxazii-po-basketbolu-ni-razu-ne-proigrala-1025518467.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20181231/Pobednyy-put-uspekhi-abkhazskikh-sportsmenov-2018-godu-1026165863.html

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