https://sputnik-abkhazia.ru/20220617/dnr-budet-postavlyat-produktsiyu-v-siriyu-cherez-port-mariupolya-1039661078.html

ДНР будет поставлять продукцию в Сирию через порт Мариуполя

ДНР будет поставлять продукцию в Сирию через порт Мариуполя

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил об освобождении Мариуполя 21 апреля, 20 мая в плен сдались последние националисты с "Азовстали", и город был... 17.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-17T20:53+0300

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СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Глава ДНР Денис Пушилин в кулуарах ПМЭФ заявил Sputnik Arabic, что у ДНР и Сирии создана рабочая группа на уровне министерства промышленности и торговли и прорабатываются первоочередные задачи по взаимным поставкам продукции.Глава ДНР подчеркнул, что Сирия уже заявила о своей заинтересованности в поставках зерна."С учетом того, что у нас профицит в плане запасов зерна, то я думаю, что это будет одна из точек соприкосновения", — добавил он.Также Денис Пушилин отметил, что САР заинтересована в закупке металлоконструкций и угля, но эти вопросы сейчас на стадии проработки.Денис Пушилин поблагодарил Башара Асада за внимание к республикам Донбасса и за процедуру их официального признания. По его словам у Сирии и ЛДНР одни враги и друзья.Президент Сирии Башар Асад заявил об официальном старте процедуры признания Донецкой Народной Республики. Это решение было озвучено во время визита делегации республики во главе с министром иностранных дел Натальей Никоноровой в Дамаск.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220616/siriya-priznaet-dnr-i-lnr-1039618921.html

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