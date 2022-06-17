https://sputnik-abkhazia.ru/20220617/galustyan-o-poslanii-prezidenta-k-parlamentu-abkhazii-tverdaya-pozitsiya-v-otnoshenii-rossii-1039636412.html

Галустян о послании президента к Парламенту Абхазии: твердая позиция в отношении России

Галустян о послании президента к Парламенту Абхазии: твердая позиция в отношении России

Депутат Парламента Абхазии Левон Галустян о послании президента к Народному Собранию на радио Sputnik Абхазия. 17.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-17T12:56+0300

2022-06-17T12:56+0300

2022-06-17T12:57+0300

радио

подкасты

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/11/1039636210_0:0:1466:826_1920x0_80_0_0_fc581ac387a05b4838a58da50f394f3b.jpg

Галустян о послании президента к Народному Собранию Абхазии Галустян о послании президента к Народному Собранию Абхазии

16 июня президент Абхазии Аслан Бжания обратился к депутатам Народного Собрания республики с посланием об основных направлениях деятельности исполнительной власти в 2021 году и о планах работы в 2022 году.Депутат Народного Собрания Левон Галустян в интервью радио Sputnik отметил, что послание президента произвело положительное впечатление на депутатов. Подробности слушайте в аудиофайле. В своем послании президент рассказал об усилиях государства по борьбе с коронавирусной инфекцией. По его словам, на борьбу с пандемией из государственного бюджета было потрачено 1 миллиард 18 миллионов рублей.Глава государства рассказал об оказании материальной помощи на лечение, обучение, ликвидацию последствий стихийных бедствий. На эти цели, по его словам, из средств госбюджета было выделено 803 миллиона рублей.В период с 2020 года по 1 июня 2022 года за счет средств республиканского бюджета финансируются 12 целевых государственных программ и мероприятий. Общий объем бюджетных средств, направленных на программные мероприятия, составил 464 миллиона рублей, рассказал Бжания.В послании президент также привел некоторые статистические данные. Он отметил, что ВВП Абхазии в 2021 году составил 37 миллиардов 751 миллион рублей, что на 20 процентов выше аналогичного показателя 2020 года.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, абхазия, аудио