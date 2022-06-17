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Галустян о послании президента к Парламенту Абхазии: твердая позиция в отношении России
Галустян о послании президента к Парламенту Абхазии: твердая позиция в отношении России
Депутат Парламента Абхазии Левон Галустян о послании президента к Народному Собранию на радио Sputnik Абхазия. 17.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-17T12:56+0300
2022-06-17T12:56+0300
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Галустян о послании президента к Народному Собранию Абхазии
Галустян о послании президента к Народному Собранию Абхазии
16 июня президент Абхазии Аслан Бжания обратился к депутатам Народного Собрания республики с посланием об основных направлениях деятельности исполнительной власти в 2021 году и о планах работы в 2022 году.Депутат Народного Собрания Левон Галустян в интервью радио Sputnik отметил, что послание президента произвело положительное впечатление на депутатов. Подробности слушайте в аудиофайле. В своем послании президент рассказал об усилиях государства по борьбе с коронавирусной инфекцией. По его словам, на борьбу с пандемией из государственного бюджета было потрачено 1 миллиард 18 миллионов рублей.Глава государства рассказал об оказании материальной помощи на лечение, обучение, ликвидацию последствий стихийных бедствий. На эти цели, по его словам, из средств госбюджета было выделено 803 миллиона рублей.В период с 2020 года по 1 июня 2022 года за счет средств республиканского бюджета финансируются 12 целевых государственных программ и мероприятий. Общий объем бюджетных средств, направленных на программные мероприятия, составил 464 миллиона рублей, рассказал Бжания.В послании президент также привел некоторые статистические данные. Он отметил, что ВВП Абхазии в 2021 году составил 37 миллиардов 751 миллион рублей, что на 20 процентов выше аналогичного показателя 2020 года.
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Галустян о послании президента к Парламенту Абхазии: твердая позиция в отношении России
12:56 17.06.2022 (обновлено: 12:57 17.06.2022)
Депутат Парламента Абхазии Левон Галустян о послании президента к Народному Собранию на радио Sputnik Абхазия.
16 июня президент Абхазии Аслан Бжания обратился к депутатам Народного Собрания республики с посланием об основных направлениях деятельности исполнительной власти в 2021 году и о планах работы в 2022 году.
Депутат Народного Собрания Левон Галустян в интервью радио Sputnik отметил, что послание президента произвело положительное впечатление на депутатов.
"Президент достаточно твердо заявил о позиции республики Абхазия, о позиции официального Сухума по поддержке Российской Федерации, сказал, что тема союзничества и партнерства – номер один в отношениях между Москвой и Сухумом. Была сказана, на мой взгляд, важная фраза, в которой президент обозначил позицию руководства и народа нашей страны, сказав, что мы обязаны не давать никому сомневаться в нашем союзничестве и стратегическом партнерстве с Российской Федерацией", – сказал Галустян.
Подробности слушайте в аудиофайле
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В своем послании президент рассказал об усилиях государства по борьбе с коронавирусной инфекцией. По его словам, на борьбу с пандемией из государственного бюджета было потрачено 1 миллиард 18 миллионов рублей.
Глава государства рассказал об оказании материальной помощи на лечение, обучение, ликвидацию последствий стихийных бедствий. На эти цели, по его словам, из средств госбюджета было выделено 803 миллиона рублей.
В период с 2020 года по 1 июня 2022 года за счет средств республиканского бюджета финансируются 12 целевых государственных программ и мероприятий. Общий объем бюджетных средств, направленных на программные мероприятия, составил 464 миллиона рублей, рассказал Бжания.
В послании президент также привел некоторые статистические данные. Он отметил, что ВВП Абхазии в 2021 году составил 37 миллиардов 751 миллион рублей, что на 20 процентов выше аналогичного показателя 2020 года.