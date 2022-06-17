https://sputnik-abkhazia.ru/20220617/khintba-o-gastrolyakh-rusdrama-po-gorodam-rossii-uspekh-pridaet-nam-sily--1039649954.html

Хинтба о гастролях РУСДРАМа по городам России: успех придает нам силы

Хинтба о гастролях РУСДРАМа по городам России: успех придает нам силы

Генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба в эфире радио Sputnik Абхазия поделился впечатлениями от участия в театральных фестивалях в России. 17.06.2022, Sputnik Абхазия

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Хинтба об участии в фестивале русских зарубежных театров Хинтба об участии в фестивале русских зарубежных театров

РУСДРАМ открыл 4-й Фестиваль русских зарубежных театров, который проходит в городе Тамбове. На сцене старейшего Тамбовского драматического театра, основанного в 1786 году, сухумские артисты показали комедию "Кьоджинские перепалки" в постановке режиссера Александра Коручекова. В Тамбов абхазские артисты поехали после выступлений в Керчи, а теперь им еще предстоят гастроли в Тулу. Как российская публика принимала РУСДРАМ, кто из актеров привезет в Абхазию приз, а также, что РУСДРАМ приготовил для тульских зрителей, в интервью радио Sputnik рассказал генеральный директор Государственного Русского театра драмы имени Ф. Искандера Ираклий Хинтба. Подробности слушайте в аудиофайле. 11 июня в Керчи в рамках XXIV Международного фестиваля античного искусства "Боспорские агоны" был представлен спектакль "ЭЛЕКТРА" в постановке Артема Устинова. Спектакль показан в античном амфитеатре под открытым небом. 16 июня в Тамбове в рамках Международного фестиваля русских зарубежных театров был сыгран спектакль "КЬОДЖИНСКИЕ ПЕРЕПАЛКИ" К. Гольдони в постановке Александра Коручекова. 18 и 19 июня на сцене Тульского академического театра драмы в рамках программы "Большие гастроли" будут представлены спектакли "КЬОДЖИНСКИЕ ПЕРЕПАЛКИ" и "КРОВАВАЯ СВАДЬБА" Ф.Г. Лорки в постановке Марии Романовой.

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