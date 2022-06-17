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Хинтба о гастролях РУСДРАМа по городам России: успех придает нам силы
Хинтба о гастролях РУСДРАМа по городам России: успех придает нам силы
Генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба в эфире радио Sputnik Абхазия поделился впечатлениями от участия в театральных фестивалях в России. 17.06.2022, Sputnik Абхазия
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Хинтба об участии в фестивале русских зарубежных театров
Хинтба об участии в фестивале русских зарубежных театров
РУСДРАМ открыл 4-й Фестиваль русских зарубежных театров, который проходит в городе Тамбове. На сцене старейшего Тамбовского драматического театра, основанного в 1786 году, сухумские артисты показали комедию "Кьоджинские перепалки" в постановке режиссера Александра Коручекова. В Тамбов абхазские артисты поехали после выступлений в Керчи, а теперь им еще предстоят гастроли в Тулу. Как российская публика принимала РУСДРАМ, кто из актеров привезет в Абхазию приз, а также, что РУСДРАМ приготовил для тульских зрителей, в интервью радио Sputnik рассказал генеральный директор Государственного Русского театра драмы имени Ф. Искандера Ираклий Хинтба. Подробности слушайте в аудиофайле. 11 июня в Керчи в рамках XXIV Международного фестиваля античного искусства "Боспорские агоны" был представлен спектакль "ЭЛЕКТРА" в постановке Артема Устинова. Спектакль показан в античном амфитеатре под открытым небом. 16 июня в Тамбове в рамках Международного фестиваля русских зарубежных театров был сыгран спектакль "КЬОДЖИНСКИЕ ПЕРЕПАЛКИ" К. Гольдони в постановке Александра Коручекова. 18 и 19 июня на сцене Тульского академического театра драмы в рамках программы "Большие гастроли" будут представлены спектакли "КЬОДЖИНСКИЕ ПЕРЕПАЛКИ" и "КРОВАВАЯ СВАДЬБА" Ф.Г. Лорки в постановке Марии Романовой.
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Хинтба о гастролях РУСДРАМа по городам России: успех придает нам силы

15:53 17.06.2022 (обновлено: 16:00 17.06.2022)
Радио
Хинтба об участии в фестивале русских зарубежных театров
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Генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба в эфире радио Sputnik Абхазия поделился впечатлениями от участия в театральных фестивалях в России.
РУСДРАМ открыл 4-й Фестиваль русских зарубежных театров, который проходит в городе Тамбове. На сцене старейшего Тамбовского драматического театра, основанного в 1786 году, сухумские артисты показали комедию "Кьоджинские перепалки" в постановке режиссера Александра Коручекова.
В Тамбов абхазские артисты поехали после выступлений в Керчи, а теперь им еще предстоят гастроли в Тулу. Как российская публика принимала РУСДРАМ, кто из актеров привезет в Абхазию приз, а также, что РУСДРАМ приготовил для тульских зрителей, в интервью радио Sputnik рассказал генеральный директор Государственного Русского театра драмы имени Ф. Искандера Ираклий Хинтба.

"Никакой усталости. Мы полны сил. Эти силы нам придает успех, который мы имеем на этих гастролях. Мы участвуем в трех гастрольных фестивальных проектах за 10 дней... Наш успех связан с тем, что наш театр – это зрительский театр, мы всегда ориентируемся на то, чтобы со сцены максимально отблагодарить зрителя за то, что он пришел в театр", – отметил Хинтба.

Подробности слушайте в аудиофайле.

11 июня в Керчи в рамках XXIV Международного фестиваля античного искусства "Боспорские агоны" был представлен спектакль "ЭЛЕКТРА" в постановке Артема Устинова. Спектакль показан в античном амфитеатре под открытым небом.

16 июня в Тамбове в рамках Международного фестиваля русских зарубежных театров был сыгран спектакль "КЬОДЖИНСКИЕ ПЕРЕПАЛКИ" К. Гольдони в постановке Александра Коручекова.

18 и 19 июня на сцене Тульского академического театра драмы в рамках программы "Большие гастроли" будут представлены спектакли "КЬОДЖИНСКИЕ ПЕРЕПАЛКИ" и "КРОВАВАЯ СВАДЬБА" Ф.Г. Лорки в постановке Марии Романовой.
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