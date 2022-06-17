https://sputnik-abkhazia.ru/20220617/politolog-o-shansakh-gruzii-vstupit-v-nato-tam-net-obkhodnykh-lazeek---1039615806.html
Политолог о шансах Грузии вступить в НАТО: там нет обходных лазеек
Политолог о шансах Грузии вступить в НАТО: там нет обходных лазеек
У Грузии на данный момент нет шансов войти в НАТО. Таким мнением в беседе радио Sputnik поделился политолог Андрей Манойло. 17.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-17T10:51+0300
2022-06-17T10:51+0300
2022-06-17T10:52+0300
радио
подкасты
нато
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/10/1039615640_0:0:963:541_1920x0_80_0_0_02deedc677acfbd5cdad7da87a43a079.jpg
Политолог о шансах Грузии вступить в НАТО: там нет обходных лазеек
Политолог о шансах Грузии вступить в НАТО: там нет обходных лазеек
Ни сейчас, ни в каком-либо обозримом будущем этого не случится, считает эксперт. Манойло добавил, что руководство альянса и США держат на "поводке" Грузию обещаниями вступления в альянс.Манойло также прокомментировал совместные учения НАТО и Грузии, отметив, что они представляют угрозу Южной Осетии. Чем выше интенсивность совместных учений, тем больше эта угроза, подчеркнул политолог.Подробнее об этом слушайте в аудиофайле.
грузия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/10/1039615640_86:0:807:541_1920x0_80_0_0_f8c610104efefbbafbc276e4a73eb7d4.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, нато, грузия, аудио
Политолог о шансах Грузии вступить в НАТО: там нет обходных лазеек
10:51 17.06.2022 (обновлено: 10:52 17.06.2022)
У Грузии на данный момент нет шансов войти в НАТО. Таким мнением в беседе радио Sputnik поделился политолог Андрей Манойло.
Ни сейчас, ни в каком-либо обозримом будущем этого не случится, считает эксперт. Манойло добавил, что руководство альянса и США держат на "поводке" Грузию обещаниями вступления в альянс.
"Как бы там ни хотели отдельные страны из НАТО, для вхождения нового члена в альянс необходимо единогласное решение всех членов. Это помимо исполнения базовых условий о том, что членом НАТО не может стать страна, у которой есть внутренние или внешние территориальные конфликты. Поэтому, если такой вопрос будет стоять на повестке дня, то он будет решаться прямым голосованием. И если хотя бы одна страна будет против, а таковой может быть не одна, то Грузия не войдет. Поэтому там нет обходных лазеек, нет хитрых комбинаций, которые позволили бы перепрыгнуть или обойти ограничения в уставе НАТО", – сказал политолог в интервью радио Sputnik.
Манойло также прокомментировал совместные учения НАТО и Грузии, отметив, что они представляют угрозу Южной Осетии. Чем выше интенсивность совместных учений, тем больше эта угроза, подчеркнул политолог.
Подробнее об этом слушайте в аудиофайле
.