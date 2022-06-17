Политолог о шансах Грузии вступить в НАТО: там нет обходных лазеек

"Как бы там ни хотели отдельные страны из НАТО, для вхождения нового члена в альянс необходимо единогласное решение всех членов. Это помимо исполнения базовых условий о том, что членом НАТО не может стать страна, у которой есть внутренние или внешние территориальные конфликты. Поэтому, если такой вопрос будет стоять на повестке дня, то он будет решаться прямым голосованием. И если хотя бы одна страна будет против, а таковой может быть не одна, то Грузия не войдет. Поэтому там нет обходных лазеек, нет хитрых комбинаций, которые позволили бы перепрыгнуть или обойти ограничения в уставе НАТО", – сказал политолог в интервью радио Sputnik.