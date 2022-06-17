https://sputnik-abkhazia.ru/20220617/vystuplenie-vladimira-putina-na-pmef-2022-v-sankt-peterburge-1039639114.html

Выступление Владимира Путина на ПМЭФ 2022 в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция

Выступление Владимира Путина на ПМЭФ 2022 в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция

Модерирует дискуссию главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. 17.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-17T15:40+0300

2022-06-17T15:40+0300

2022-06-17T15:40+0300

петербургский международный экономический форум (фонд)

новости

владимир путин

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Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума будет говорить об экономической ситуации в стране, причинах кризиса и о том, как Россия будет развиваться в условиях западных санкций. Сам форум совпадает по времени с беспрецедентными событиями в мировой дипломатии, мировой экономике и мировой политике, поэтому выступление президента будет иметь особое значение. Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 15 до 18 июня. Среди выступающих — представители правительств и банков России, ОАЭ, Турции, Венесуэлы, Египта, руководители международных организаций, представители бизнес-объединений Италии, Канады, США, Франции.⠀ПМЭФ проводится с 1997 года. С 2006 года проходит под патронатом и при участии президента России.

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петербургский международный экономический форум (фонд), новости, владимир путин, видео