https://sputnik-abkhazia.ru/20220617/vystuplenie-vladimira-putina-na-pmef-2022-v-sankt-peterburge-1039639114.html
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ 2022 в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ 2022 в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция
Модерирует дискуссию главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. 17.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-17T15:40+0300
2022-06-17T15:40+0300
2022-06-17T15:40+0300
петербургский международный экономический форум (фонд)
новости
владимир путин
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Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума будет говорить об экономической ситуации в стране, причинах кризиса и о том, как Россия будет развиваться в условиях западных санкций. Сам форум совпадает по времени с беспрецедентными событиями в мировой дипломатии, мировой экономике и мировой политике, поэтому выступление президента будет иметь особое значение. Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 15 до 18 июня. Среди выступающих — представители правительств и банков России, ОАЭ, Турции, Венесуэлы, Египта, руководители международных организаций, представители бизнес-объединений Италии, Канады, США, Франции.⠀ПМЭФ проводится с 1997 года. С 2006 года проходит под патронатом и при участии президента России.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
петербургский международный экономический форум (фонд), новости, владимир путин, видео
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ 2022 в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция
Модерирует дискуссию главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума будет говорить об экономической ситуации в стране, причинах кризиса и о том, как Россия будет развиваться в условиях западных санкций.
Сам форум совпадает по времени с беспрецедентными событиями в мировой дипломатии, мировой экономике и мировой политике, поэтому выступление президента будет иметь особое значение.
Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 15 до 18 июня. Среди выступающих — представители правительств и банков России, ОАЭ, Турции, Венесуэлы, Египта, руководители международных организаций, представители бизнес-объединений Италии, Канады, США, Франции.
⠀
ПМЭФ проводится с 1997 года. С 2006 года проходит под патронатом и при участии президента России.