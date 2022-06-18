https://sputnik-abkhazia.ru/20220618/gobechiya-o-kontserte-v-podderzhku-pitsundskoy-muzykalnoy-shkoly-skazhet-chto-pora--1039653417.html

Гобечия о концерте в поддержку Пицундской музыкальной школы: скажет, что пора

Гобечия о концерте в поддержку Пицундской музыкальной школы: скажет, что пора

Об идее проведения благотворительного концерта в помощь Пицундской музыкальной школы, о необходимой поддержке учреждению культуры в эфире радио Sputnik... 18.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-18T17:20+0300

2022-06-18T17:20+0300

2022-06-18T17:20+0300

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Гобечия о концерте в поддержку Пицундской музыкальной школы: скажет, что пора Гобечия о концерте в поддержку Пицундской музыкальной школы: скажет, что пора

20 июня состоится концерт оперного певца Саида Гобечия и органиста, заслуженного артиста Республики Абхазия Луки Гаделия в Государственном концертном зале Пицундского храма.Все вырученные средства от концерта будут направлены на благоустройство и помощь Пицундской музыкальной школе."С тех пор как я закончил эту школу, совсем ничего не изменилось. Конечно, есть тому причины, но я подумал, что быстрее все это можно исправить, если провести концерт. Я поделился идеей с Лукой, и он поддержал", - сказал Гобечия в эфире радио.Певец рассказал о программе концерта и о том, на что будут направлены собранные средства."С нашей стороны это определенный шаг для того, чтобы все сдвинуть с мертвой точки. Мы своим примером хотим сказать, что школе и детям нужна помощь. Деньги выделяются всегда сложно, гораздо проще сегодня действовать именно таким образом, привлекая внимание, и не откладывая в далекое будущее", - отметил артист.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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подкасты, культура, пицундский орган, аудио