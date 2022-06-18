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Ищенко: Украина вступит в Евросоюз, только если станет в три раза меньше
Ищенко: Украина вступит в Евросоюз, только если станет в три раза меньше
Ранее Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус страны-кандидата на вступление в члены Европейского союза. 18.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-18T13:30+0300
2022-06-18T13:30+0300
2022-06-18T13:30+0300
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Обещания о вступлении Украины в Европейский союз звучат десятилетиями, но они ничего ей не дают, заметил в интервью Sputnik политолог Ростислав Ищенко. По словам Ищенко, западные страны настаивают на том, чтобы Украина согласилась на территориальные уступки во имя достижения мира. Прекратить поддержку Киева они уже не могут.Такую "маленькую" Украину можно будет сделать членом ЕС без особого риска для Брюсселя.Кроме того, европейские страны предпринимают шаги для того, чтобы обвинить Россию в геноциде, в частности, сейм Литвы признал размещение украинских беженцев в России депортацией украинского народа.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, украина, европа, видео, мнение
Ищенко: Украина вступит в Евросоюз, только если станет в три раза меньше
Ранее Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус страны-кандидата на вступление в члены Европейского союза.
Обещания о вступлении Украины в Европейский союз звучат десятилетиями, но они ничего ей не дают, заметил в интервью Sputnik политолог Ростислав Ищенко.
По словам Ищенко, западные страны настаивают на том, чтобы Украина согласилась на территориальные уступки во имя достижения мира. Прекратить поддержку Киева они уже не могут.
Такую "маленькую" Украину можно будет сделать членом ЕС без особого риска для Брюсселя.
Кроме того, европейские страны предпринимают шаги для того, чтобы обвинить Россию в геноциде, в частности, сейм Литвы признал размещение украинских беженцев в России депортацией украинского народа.