https://sputnik-abkhazia.ru/20220618/kak-nayti-polmilliona-rubley-bez-kreditov-podkast-strakhi-1039620739.html

Как найти полмиллиона рублей без кредитов? Подкаст "Страхи"

Как найти полмиллиона рублей без кредитов? Подкаст "Страхи"

Егор хотел построить дачу за летний сезон 2022. Для этого он планировал взять кредит, но банки резко повысили ставки по займам. Герой понимает, что брать... 18.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-18T10:42+0300

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Как найти полмиллиона рублей без кредитов? Подкаст "Страхи" Как найти полмиллиона рублей без кредитов? Подкаст "Страхи"

Егор хотел построить дачу за летний сезон 2022. Для этого он планировал взять кредит, но банки резко повысили ставки по займам. Герой понимает, что брать деньги под высокий процент – не лучшее решение, а занимать у друзей и родственников не хочет. Какие есть возможности быстро найти большую сумму денег без кредитов?Историю героя выпуска Егора разбирают финансовый советник, предприниматель Елена Парий и психолог, коуч, бизнес-тренер Сергей Насибян.Слушайте подкасты РИА Новости.

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