Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20220618/mayromyan-ob-uchastii-v-stereoleto-ya-v-dikom-vostorge--1039643490.html
Майромян об участии в Stereoleto: я в диком восторге
Майромян об участии в Stereoleto: я в диком восторге
О своем участии в музыкальном фестивале Stereoleto в Санкт-Петербурге в эфире радио Sputnik рассказал певец из Абхазии Валерий Майромян. 18.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-18T14:40+0300
2022-06-18T14:40+0300
радио
подкасты
абхазия
россия
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/11/1039644496_0:0:1229:691_1920x0_80_0_0_692524568322fa8a92479933004b681c.jpg
Майромян об участии в Stereoleto: я в диком восторге
Майромян об участии в Stereoleto: я в диком восторге
Валерий Майромян выступил на музыкальном фестивале Stereoleto с альбомом "Blizkey" 12 июня. По словам артиста, он был приглашен на концерт, после того как основатель фестиваля Илья Боротнюк услышал его сольный альбом, вышедший год назад. Певец из Гагры признался, что участие в фестивале было одним из его лучших выступлений.Подробности слушайте в аудиофайле. Ежегодный музыкальный фестиваль Stereoleto с участием российских музыкантов прошел в Санкт-Петербурге в 21-й раз 12-13 июня.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/11/1039644496_126:0:1099:730_1920x0_80_0_0_ce2f4dd65bb3d463b48bb70c26728f28.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
подкасты, абхазия, россия, музыка, аудио

Майромян об участии в Stereoleto: я в диком восторге

14:40 18.06.2022
Радио
Майромян об участии в Stereoleto: я в диком восторге
Подписаться на
Yandex newsTelegram
О своем участии в музыкальном фестивале Stereoleto в Санкт-Петербурге в эфире радио Sputnik рассказал певец из Абхазии Валерий Майромян.
Валерий Майромян выступил на музыкальном фестивале Stereoleto с альбомом "Blizkey" 12 июня. По словам артиста, он был приглашен на концерт, после того как основатель фестиваля Илья Боротнюк услышал его сольный альбом, вышедший год назад.
Певец из Гагры признался, что участие в фестивале было одним из его лучших выступлений.

"Я очень ответственно подготовился к выступлению на фестивале, потому что понимал, что представляю не только себя, но и всю Абхазию, молодежь Абхазии. Я максимально получил удовольствие, потому что понимал, что если я буду нервничать, волноваться, то это не сработает. Я в диком восторге, что меня пригласили на пресс-конференцию с генеральным продюсером, познакомился с другими артистами, мы обсудили возможность записи каких-то совместных песен, и просто люди подходили, дарили мне подарки. Студенты из Абхазии пришли поддержать, для меня это очень ценно", – рассказал он и добавил, что слушатели в особенности выделяют и интересуются этническими мотивами в песнях.

Подробности слушайте в аудиофайле.
Ежегодный музыкальный фестиваль Stereoleto с участием российских музыкантов прошел в Санкт-Петербурге в 21-й раз 12-13 июня.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0