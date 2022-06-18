Майромян об участии в Stereoleto: я в диком восторге
О своем участии в музыкальном фестивале Stereoleto в Санкт-Петербурге в эфире радио Sputnik рассказал певец из Абхазии Валерий Майромян.
Валерий Майромян выступил на музыкальном фестивале Stereoleto с альбомом "Blizkey" 12 июня. По словам артиста, он был приглашен на концерт, после того как основатель фестиваля Илья Боротнюк услышал его сольный альбом, вышедший год назад.
Певец из Гагры признался, что участие в фестивале было одним из его лучших выступлений.
"Я очень ответственно подготовился к выступлению на фестивале, потому что понимал, что представляю не только себя, но и всю Абхазию, молодежь Абхазии. Я максимально получил удовольствие, потому что понимал, что если я буду нервничать, волноваться, то это не сработает. Я в диком восторге, что меня пригласили на пресс-конференцию с генеральным продюсером, познакомился с другими артистами, мы обсудили возможность записи каких-то совместных песен, и просто люди подходили, дарили мне подарки. Студенты из Абхазии пришли поддержать, для меня это очень ценно", – рассказал он и добавил, что слушатели в особенности выделяют и интересуются этническими мотивами в песнях.
Подробности слушайте в аудиофайле.
Ежегодный музыкальный фестиваль Stereoleto с участием российских музыкантов прошел в Санкт-Петербурге в 21-й раз 12-13 июня.