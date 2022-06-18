Майромян об участии в Stereoleto: я в диком восторге

"Я очень ответственно подготовился к выступлению на фестивале, потому что понимал, что представляю не только себя, но и всю Абхазию, молодежь Абхазии. Я максимально получил удовольствие, потому что понимал, что если я буду нервничать, волноваться, то это не сработает. Я в диком восторге, что меня пригласили на пресс-конференцию с генеральным продюсером, познакомился с другими артистами, мы обсудили возможность записи каких-то совместных песен, и просто люди подходили, дарили мне подарки. Студенты из Абхазии пришли поддержать, для меня это очень ценно", – рассказал он и добавил, что слушатели в особенности выделяют и интересуются этническими мотивами в песнях.