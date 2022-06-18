https://sputnik-abkhazia.ru/20220618/ulitsu-v-liverpule-pereimenovali-v-chest-pola-makkartni-1039673482.html

Улицу в Ливерпуле переименовали в честь Пола Маккартни

Улицу в Ливерпуле переименовали в честь Пола Маккартни

Таким образом город поздравил знаменитого битла с 80-летним юбилеем. 18.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-18T19:12+0300

2022-06-18T19:12+0300

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СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Улицу в Ливерпуле временно переименовали в честь сэра Пола Маккартни, отметив таким образом 80-летие басиста The Beatles, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету Liverpool Echo.Название носит временный характер, уже через неделю, 24 июня, улица снова станет Мэттью-стрит. Сэр Джеймс Пол Маккартни родился 18 июня 1942 года в Ливерпуле. Он стал известен как бас-гитарист легендарной группы The Beatles. После ухода из группы в 1970 году Маккартни занялся сольной карьерой. Он был несколько раз внесен в Книгу рекордов Гиннеса. 60 записанных им дисков имеют "золотой" статус, общий тираж синглов превысил 100 миллионов, а песня "Yesterday", написанная в соавторстве с Джоном Ленноном, удерживает первое место по числу записанных её кавер-версий.В марте 1997 года Маккартни был удостоен рыцарского звания за вклад в развитие музыки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210116/1026321580.html

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новости, в мире, the beatles, пол маккартни