https://sputnik-abkhazia.ru/20220618/vokzal-s-vidom-na-more-sovetskoe-nasledie-novogo-afona-1039676912.html

Вокзал с видом на море: советское наследие Нового Афона

Вокзал с видом на море: советское наследие Нового Афона

Здание железнодорожного вокзала в Новом Афоне было построено в конце 1960-х годов. 18.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-18T19:54+0300

2022-06-18T19:54+0300

2022-06-18T19:54+0300

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Центральная часть вокзала, который находится в центре города, построена в виде ротонды с десятью колоннами. Оттуда открывается прекрасный вид на море. Внутри здания два коридора, ведущие в зал ожидания и техническую часть помещения.Большая часть постройки находится в заброшенном виде - это последствия Отечественной войны народа Абхазии. Однако вокзал продолжает работать, здесь останавливаются поезда, отъезжающие от Сухумского вокзала.

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