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Вокзал с видом на море: советское наследие Нового Афона
Вокзал с видом на море: советское наследие Нового Афона
Здание железнодорожного вокзала в Новом Афоне было построено в конце 1960-х годов. 18.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-18T19:54+0300
2022-06-18T19:54+0300
2022-06-18T19:54+0300
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Центральная часть вокзала, который находится в центре города, построена в виде ротонды с десятью колоннами. Оттуда открывается прекрасный вид на море. Внутри здания два коридора, ведущие в зал ожидания и техническую часть помещения.Большая часть постройки находится в заброшенном виде - это последствия Отечественной войны народа Абхазии. Однако вокзал продолжает работать, здесь останавливаются поезда, отъезжающие от Сухумского вокзала.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, новый афон, абхазия, видео
Вокзал с видом на море: советское наследие Нового Афона
Здание железнодорожного вокзала в Новом Афоне было построено в конце 1960-х годов.
Центральная часть вокзала, который находится в центре города, построена в виде ротонды с десятью колоннами. Оттуда открывается прекрасный вид на море.
Внутри здания два коридора, ведущие в зал ожидания и техническую часть помещения.
Большая часть постройки находится в заброшенном виде - это последствия Отечественной войны народа Абхазии.
Однако вокзал продолжает работать, здесь останавливаются поезда, отъезжающие от Сухумского вокзала.