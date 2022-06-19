https://sputnik-abkhazia.ru/20220619/gensek-nato-zayavil-chto-postavki-oruzhiya-dadut-kievu-shans-vernut-kontrol-nad-donbassom-1039682602.html

Генсек НАТО заявил, что поставки оружия дадут Киеву шанс вернуть контроль над Донбассом

Генсек НАТО заявил, что поставки оружия дадут Киеву шанс вернуть контроль над Донбассом

В конце июня в Мадриде состоится саммит Североатлантического альянса, на котором будет принята новая стратегическая концепция. 19.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-19T09:00+0300

2022-06-19T09:00+0300

2022-06-19T09:00+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки современного вооружения могут дать украинским войскам возможность вернуть контроль над Донбассом, и не исключил при этом возможность, что конфликт может затянуться на "годы". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Столтенберга немецкой газете Bild am Sonntag.Генсек также вновь отметил, что в альянсе "не видят более высокого уровня готовности ядерных сил РФ".По его словам, "никто не знает", сколько конфликт на Украине продлится, однако необходимо быть готовыми к тому, что он может "длиться годы".По словам генсека Североатлантического альянса, в новой стратегической концепции НАТО будет также упомянут Китай, подъем которого представляет вызов интересам, ценностям и безопасности НАТО.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220608/voyska-nato-na-ukraine---rossiyskie-udary-po-stranam-zapada-1039472317.html

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