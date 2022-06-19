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Ильф, Тэффи, Булычев. Что заставляло писателей скрываться за прозвищами
Ильф, Тэффи, Булычев. Что заставляло писателей скрываться за прозвищами
Многих писателей мы знаем по их вымышленным именам – псевдонимам. Что заставляло авторов скрываться за придуманными прозвищами? 19.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-19T11:25+0300
2022-06-19T11:25+0300
2022-06-19T11:25+0300
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Ильф, Тэффи, Булычев. Что заставляло писателей скрываться за прозвищами
Ильф, Тэффи, Булычев. Что заставляло писателей скрываться за прозвищами
Почему Илья Ильф никогда не подписывал статьи и книги настоящей фамилией, как появилась литературная маска Козьмы Пруткова и в честь кого любимая писательница Николая Второго назвалась "Тэффи".Слушайте подкасты РИА Новости.
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подкасты риа, аудио
Ильф, Тэффи, Булычев. Что заставляло писателей скрываться за прозвищами
Многих писателей мы знаем по их вымышленным именам – псевдонимам. Что заставляло авторов скрываться за придуманными прозвищами?
Почему Илья Ильф никогда не подписывал статьи и книги настоящей фамилией, как появилась литературная маска Козьмы Пруткова и в честь кого любимая писательница Николая Второго назвалась "Тэффи".