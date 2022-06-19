https://sputnik-abkhazia.ru/20220619/ilf-teffi-bulychev-chto-zastavlyalo-pisateley-skryvatsya-za-prozvischami-1039621062.html

Ильф, Тэффи, Булычев. Что заставляло писателей скрываться за прозвищами

Ильф, Тэффи, Булычев. Что заставляло писателей скрываться за прозвищами

Многих писателей мы знаем по их вымышленным именам – псевдонимам. Что заставляло авторов скрываться за придуманными прозвищами? 19.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-19T11:25+0300

2022-06-19T11:25+0300

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Ильф, Тэффи, Булычев. Что заставляло писателей скрываться за прозвищами Ильф, Тэффи, Булычев. Что заставляло писателей скрываться за прозвищами

Почему Илья Ильф никогда не подписывал статьи и книги настоящей фамилией, как появилась литературная маска Козьмы Пруткова и в честь кого любимая писательница Николая Второго назвалась "Тэффи".Слушайте подкасты РИА Новости.

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