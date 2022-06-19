https://sputnik-abkhazia.ru/20220619/medvedev-sravnil-obeschanie-evrokomissii-ukraine-s-printsipami-postroeniya-kommunizma-1039686961.html

Медведев сравнил обещание Еврокомиссии Украине с принципами построения коммунизма

Медведев сравнил обещание Еврокомиссии Украине с принципами построения коммунизма

Еврокомиссия сделать кандидатами в члены ЕС Украину и Молдову. Решение примут лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе 23-24 июня. 19.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-19T13:17+0300

2022-06-19T13:17+0300

2022-06-19T13:17+0300

дмитрий медведев

ес

украина

грузия

политика

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СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил обещание Еврокомиссии Украине с принципами построения коммунизма.Медведев добавил, что зато приведено много непроверяемых абстрактных условий, и их объективная верификация невозможна.Он отметил, что коммунизм, может быть, и наступил бы, если бы сохранился сам Союз."А вдруг (стучу по дереву) и ЕС к этому времени исчезнет? Страшно подумать, какой будет скандал, ведь какие жертвы принесены на алтарь вступления в ЕС и какой обман ожиданий несчастных украинцев? Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить", - заключил Медведев.

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дмитрий медведев, ес, украина, грузия, политика