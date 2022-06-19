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Медведев сравнил обещание Еврокомиссии Украине с принципами построения коммунизма
Медведев сравнил обещание Еврокомиссии Украине с принципами построения коммунизма
Еврокомиссия сделать кандидатами в члены ЕС Украину и Молдову. Решение примут лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе 23-24 июня. 19.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-19T13:17+0300
2022-06-19T13:17+0300
2022-06-19T13:17+0300
дмитрий медведев
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украина
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СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил обещание Еврокомиссии Украине с принципами построения коммунизма.Медведев добавил, что зато приведено много непроверяемых абстрактных условий, и их объективная верификация невозможна.Он отметил, что коммунизм, может быть, и наступил бы, если бы сохранился сам Союз."А вдруг (стучу по дереву) и ЕС к этому времени исчезнет? Страшно подумать, какой будет скандал, ведь какие жертвы принесены на алтарь вступления в ЕС и какой обман ожиданий несчастных украинцев? Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить", - заключил Медведев.
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дмитрий медведев, ес, украина, грузия, политика
Медведев сравнил обещание Еврокомиссии Украине с принципами построения коммунизма
Еврокомиссия сделать кандидатами в члены ЕС Украину и Молдову. Решение примут лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе 23-24 июня.
СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил обещание Еврокомиссии Украине с принципами построения коммунизма.
"Ситуация, связанная с наступлением всемирного счастья в Союзе, напоминает мне заклинания, сделанные Еврокомиссией в отношении кандидатства для Украины. Ну ведь пообещали. Точно, пообещали. Причем пообещали только Малороссии, даже не Грузии (я бы на их месте обиделся, не говоря уж о Турции). Пообещали, но с условиями. Типа должны стать лучше, чище. Менее коррумпированными, более развитыми, просветленными, умными. А тетка Урсула даже сказала, что украинцы умирают за членство в ЕС. И все", - написал он в своем Telegram-канале.
Медведев добавил, что зато приведено много непроверяемых абстрактных условий, и их объективная верификация невозможна.
Он отметил, что коммунизм, может быть, и наступил бы, если бы сохранился сам Союз.
"А вдруг (стучу по дереву) и ЕС к этому времени исчезнет? Страшно подумать, какой будет скандал, ведь какие жертвы принесены на алтарь вступления в ЕС и какой обман ожиданий несчастных украинцев? Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить", - заключил Медведев.