https://sputnik-abkhazia.ru/20220619/mid-abkhazii-napravil-notu-soboleznovaniya-v-pmr-v-svyazi-s-30-letiem-benderskoy-tragedii-1039685716.html
МИД Абхазии направил ноту соболезнования в ПМР в связи с 30-летием Бендерской трагедии
МИД Абхазии направил ноту соболезнования в ПМР в связи с 30-летием Бендерской трагедии
Девятнадцатого июня 1992 года молдавские силовики предприняли штурм города с целью установления "конституционного порядка". 19.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-19T09:50+0300
2022-06-19T09:50+0300
2022-06-19T09:53+0300
мид молдовы
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СУХУМ, 19 июн - Sputnik. МИД Абхазии направил ноту соболезнования в МИД Приднестровской Молдавской Республики по случаю 30-ой годовщины Дня памяти и скорби по погибшим в городе Бендеры.Девятнадцатого июня 1992 года молдавские силовики предприняли штурм города с целью установления "конституционного порядка". Боевые действия на улицах города продолжались более 30 дней. По данным городских властей, потери со стороны Приднестровья тогда составили 489 человек, в том числе 132 мирных жителя и пятеро детей, 1 242 человека получили ранения, 87 пропали без вести. Беженцами стали около 100 тысяч человек. В городе было уничтожено и повреждено 1 280 жилых домов, разрушено 19 учреждений образования и 15 - здравоохранения, получили повреждения 46 промышленных предприятий.
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мид молдовы, приднестровская молдавская республика, мид абхазии
МИД Абхазии направил ноту соболезнования в ПМР в связи с 30-летием Бендерской трагедии
09:50 19.06.2022 (обновлено: 09:53 19.06.2022)
Девятнадцатого июня 1992 года молдавские силовики предприняли штурм города с целью установления "конституционного порядка".
СУХУМ, 19 июн - Sputnik.
МИД Абхазии направил
ноту соболезнования в МИД Приднестровской Молдавской Республики по случаю 30-ой годовщины Дня памяти и скорби по погибшим в городе Бендеры.
"Трагические события лета 1992 года навсегда останутся в сердце приднестровского народа незаживающей раной. Разделяем боль утраты всех, кто потерял своих родных и близких и склоняем головы перед светлой памятью защитников Родины", - говорится в сообщении.
Девятнадцатого июня 1992 года молдавские силовики предприняли штурм города с целью установления "конституционного порядка".
Боевые действия на улицах города продолжались более 30 дней. По данным городских властей, потери со стороны Приднестровья тогда составили 489 человек, в том числе 132 мирных жителя и пятеро детей, 1 242 человека получили ранения, 87 пропали без вести. Беженцами стали около 100 тысяч человек.
В городе было уничтожено и повреждено 1 280 жилых домов, разрушено 19 учреждений образования и 15 - здравоохранения, получили повреждения 46 промышленных предприятий.