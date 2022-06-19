https://sputnik-abkhazia.ru/20220619/mid-abkhazii-napravil-notu-soboleznovaniya-v-pmr-v-svyazi-s-30-letiem-benderskoy-tragedii-1039685716.html

МИД Абхазии направил ноту соболезнования в ПМР в связи с 30-летием Бендерской трагедии

МИД Абхазии направил ноту соболезнования в ПМР в связи с 30-летием Бендерской трагедии

Девятнадцатого июня 1992 года молдавские силовики предприняли штурм города с целью установления "конституционного порядка". 19.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-19T09:50+0300

2022-06-19T09:50+0300

2022-06-19T09:53+0300

мид молдовы

приднестровская молдавская республика

мид абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/10/1039122213_0:76:1466:901_1920x0_80_0_0_569266e0f303b88aeefd5404fb32cbfa.jpg

СУХУМ, 19 июн - Sputnik. МИД Абхазии направил ноту соболезнования в МИД Приднестровской Молдавской Республики по случаю 30-ой годовщины Дня памяти и скорби по погибшим в городе Бендеры.Девятнадцатого июня 1992 года молдавские силовики предприняли штурм города с целью установления "конституционного порядка". Боевые действия на улицах города продолжались более 30 дней. По данным городских властей, потери со стороны Приднестровья тогда составили 489 человек, в том числе 132 мирных жителя и пятеро детей, 1 242 человека получили ранения, 87 пропали без вести. Беженцами стали около 100 тысяч человек. В городе было уничтожено и повреждено 1 280 жилых домов, разрушено 19 учреждений образования и 15 - здравоохранения, получили повреждения 46 промышленных предприятий.

приднестровская молдавская республика

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мид молдовы, приднестровская молдавская республика, мид абхазии