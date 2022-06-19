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Политолог об обстреле мирных жителей Донецка: бессмысленная агония киевского режима
Политолог об обстреле мирных жителей Донецка: бессмысленная агония киевского режима
О причинах обстрелов мирных граждан украинской армией, в эфире радио Sputnik рассказала заместитель директора Центра геополитических исследований Наталья... 19.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-19T14:10+0300
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Политолог об обстреле мирных жителей Донецка: бессмысленная агония киевского режима
Политолог об обстреле мирных жителей Донецка: бессмысленная агония киевского режима
Мирные кварталы Донецка подверглись обстрелам ВСУ, погибли и пострадали десятки человек. Глава ДНР Денис Пушилин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать дополнительную военную помощь. В то же время официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал соблюдать международное гуманитарное право.Каковы причины этих обстрелов, окажет ли РФ дополнительную военную помощь и какие будут последствия, рассказала заместитель директора Центра геополитических исследований Наталья Макеева.По словам Натальи Макеевой, объекты, подвергшиеся обстрелу, не имели никакой военной ценности. Она назвала это бессмысленной агонией украинского режима, который понимает, что ему конец, и напоследок старается причинить как можно больше зла."Существует политика двойных стандартов, и этим заявлением ООН не столько пытается повлиять на украинский режим, сколько проявляет недовольство российской специальной военной операцией", – отметила Макеева.
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Политолог об обстреле мирных жителей Донецка: бессмысленная агония киевского режима
14:10 19.06.2022 (обновлено: 14:32 19.06.2022)
О причинах обстрелов мирных граждан украинской армией, в эфире радио Sputnik рассказала заместитель директора Центра геополитических исследований Наталья Макеева.
Мирные кварталы Донецка подверглись обстрелам ВСУ, погибли и пострадали десятки человек. Глава ДНР Денис Пушилин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать дополнительную военную помощь. В то же время официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал соблюдать международное гуманитарное право.
Каковы причины этих обстрелов, окажет ли РФ дополнительную военную помощь и какие будут последствия, рассказала заместитель директора Центра геополитических исследований Наталья Макеева.
"Это правильное заявление (представителя ООН), только оно запоздало на восемь лет. За эти годы произошли чудовищные трагедии. Пока никто не готов посчитать количество жертв… Все эти годы, когда еще можно было остановить, мировое сообщество не очень беспокоилось", – сказала Макеева.
По словам Натальи Макеевой, объекты, подвергшиеся обстрелу, не имели никакой военной ценности. Она назвала это бессмысленной агонией украинского режима, который понимает, что ему конец, и напоследок старается причинить как можно больше зла.
"Существует политика двойных стандартов, и этим заявлением ООН не столько пытается повлиять на украинский режим, сколько проявляет недовольство российской специальной военной операцией", – отметила Макеева.