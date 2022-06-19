https://sputnik-abkhazia.ru/20220619/polzovateli-v-rossii-ne-mogut-skachat-windows-10-i-windows-11-1039688033.html

Пользователи в России не могут скачать Windows 10 и Windows 11

Пользователи в России не могут скачать Windows 10 и Windows 11

Корпорация Microsoft 4 марта объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за... 19.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-19T17:10+0300

2022-06-19T17:10+0300

2022-06-19T17:10+0300

microsoft corporation

россия

санкции

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СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Клиенты корпорации Microsoft в России столкнулись с проблемами при загрузке и обновлении операционных систем для компьютера - Windows 10 и Windows 11, жалобы на это появились в социальных сетях.Корреспондент РИА Новости проверил при попытке загрузить файл всплывает сообщение: "Ошибка. Возникла проблема с вашим запросом".Компания Microsoft не делала официальных заявлений, в службе поддержки агентству также не ответили.Корпорация Microsoft 4 марта объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине. Позже агентство Блумберг опубликовало сообщение Microsoft, в котором корпорация объявила о сокращении своей деятельности в РФ и 400 российских сотрудников организации. Однако Microsoft также подчеркнула, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

microsoft corporation, россия, санкции