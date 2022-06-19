https://sputnik-abkhazia.ru/20220619/polzovateli-v-rossii-ne-mogut-skachat-windows-10-i-windows-11-1039688033.html
Пользователи в России не могут скачать Windows 10 и Windows 11
Пользователи в России не могут скачать Windows 10 и Windows 11
Корпорация Microsoft 4 марта объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за... 19.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-19T17:10+0300
2022-06-19T17:10+0300
2022-06-19T17:10+0300
microsoft corporation
россия
санкции
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СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Клиенты корпорации Microsoft в России столкнулись с проблемами при загрузке и обновлении операционных систем для компьютера - Windows 10 и Windows 11, жалобы на это появились в социальных сетях.Корреспондент РИА Новости проверил при попытке загрузить файл всплывает сообщение: "Ошибка. Возникла проблема с вашим запросом".Компания Microsoft не делала официальных заявлений, в службе поддержки агентству также не ответили.Корпорация Microsoft 4 марта объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине. Позже агентство Блумберг опубликовало сообщение Microsoft, в котором корпорация объявила о сокращении своей деятельности в РФ и 400 российских сотрудников организации. Однако Microsoft также подчеркнула, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
microsoft corporation, россия, санкции
Пользователи в России не могут скачать Windows 10 и Windows 11
Корпорация Microsoft 4 марта объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине.
СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Клиенты корпорации Microsoft в России столкнулись с проблемами при загрузке и обновлении операционных систем для компьютера - Windows 10 и Windows 11, жалобы на это появились в социальных сетях.
Корреспондент РИА Новости проверил при попытке загрузить файл всплывает сообщение: "Ошибка. Возникла проблема с вашим запросом".
Компания Microsoft не делала официальных заявлений, в службе поддержки агентству также не ответили.
"404 — File or Directory not found (Файл или каталог не найдены - ред.)", - приводит появляющееся при попытке обновить ОС сообщение один из пользователей. "У меня купленная лицензия Windows, и я теперь не могу скачать дистрибутив (форму для скачивания - ред.)", - отмечает другой пользователь.
Корпорация Microsoft 4 марта объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине.
Позже агентство Блумберг опубликовало сообщение Microsoft, в котором корпорация объявила о сокращении своей деятельности в РФ и 400 российских сотрудников организации. Однако Microsoft также подчеркнула, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.