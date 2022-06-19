https://sputnik-abkhazia.ru/20220619/raketami-kalibr-nanesen-udar-po-punktu-upravleniya-vsu-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1039687091.html

Ракетами "Калибр" нанесен удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровской области

Ракетами "Калибр" нанесен удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровской области

Во время удара там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки украинских войск "Александрия". 19.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-19T13:29+0300

2022-06-19T13:29+0300

2022-06-19T13:59+0300

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СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Ракетами "Калибр" нанесен удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача в Днепропетровской области, в результате уничтожены свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, руппировки войск "Каховка", десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях, говорится в воскресной сводке Минобороны России.Отмечается также, что российская оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила четыре склада украинского вооружения и боеприпасов, а также пусковую установку комплекса ПВО "Бук-М1".Ударом российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по территории Харьковского танкоремонтного завода уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня "Ураган".Также сообщается, что за сутки в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено свыше 400 националистов, 10 танков и других боевых бронированных машин, 11 орудий полевой артиллерии, 11 пусковых установок реактивной системы залпового огня и 28 специальных автомобилей.

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