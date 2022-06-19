https://sputnik-abkhazia.ru/20220619/sberbank-abkhazii-opredelil-grafik-vyplat-rossiyskoy-pensii-v-iyune-1039688823.html
Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии в июне
Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии в июне
С августа 2020 года пенсионеры получают российскую пенсию не на банковские карты, а только в кассах Сбербанка и других коммерческих банков. 19.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-19T16:20+0300
2022-06-19T16:20+0300
2022-06-19T16:20+0300
в абхазии
пенсия
россия
абхазия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/08/03/1030670642_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_3c6363883aeb1f4a9b1e7f165f5f02ba.jpg
СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Сберегательный банк Абхазии определил график выплат российской пенсии в июне 2022 года.Пенсионеры, родившиеся до 1940 года, получили пенсию 16 и 17 июня. Те, кто родился в период с 1941 по 1947 годы, должны посетить банк 20, 21 или 22 июня.Граждане, родившиеся в период с 1948 по 1950 годы получат свои выплаты 23-24 июня, а те, кто родился с 1951 по 1953 годы – 27, 28 и 29 июня.Пенсии гражданам, родившимся с 1954 по 1956 годы, выдадут 30 июня и 1 июля, а все те, кто родился в 1957 году и позже, получат выплаты с 4 июля.
россия
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/08/03/1030670642_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_45a5763865205e78dda13d58851ef63d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
пенсия, россия, абхазия, общество
Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии в июне
С августа 2020 года пенсионеры получают российскую пенсию не на банковские карты, а только в кассах Сбербанка и других коммерческих банков.
СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Сберегательный банк Абхазии определил график выплат российской пенсии в июне 2022 года.
Пенсионеры, родившиеся до 1940 года, получили пенсию 16 и 17 июня. Те, кто родился в период с 1941 по 1947 годы, должны посетить банк 20, 21 или 22 июня.
Граждане, родившиеся в период с 1948 по 1950 годы получат свои выплаты 23-24 июня, а те, кто родился с 1951 по 1953 годы – 27, 28 и 29 июня.
Пенсии гражданам, родившимся с 1954 по 1956 годы, выдадут 30 июня и 1 июля, а все те, кто родился в 1957 году и позже, получат выплаты с 4 июля.