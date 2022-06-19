https://sputnik-abkhazia.ru/20220619/sberbank-abkhazii-opredelil-grafik-vyplat-rossiyskoy-pensii-v-iyune-1039688823.html

Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии в июне

Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии в июне

С августа 2020 года пенсионеры получают российскую пенсию не на банковские карты, а только в кассах Сбербанка и других коммерческих банков. 19.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-19T16:20+0300

2022-06-19T16:20+0300

2022-06-19T16:20+0300

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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Сберегательный банк Абхазии определил график выплат российской пенсии в июне 2022 года.Пенсионеры, родившиеся до 1940 года, получили пенсию 16 и 17 июня. Те, кто родился в период с 1941 по 1947 годы, должны посетить банк 20, 21 или 22 июня.Граждане, родившиеся в период с 1948 по 1950 годы получат свои выплаты 23-24 июня, а те, кто родился с 1951 по 1953 годы – 27, 28 и 29 июня.Пенсии гражданам, родившимся с 1954 по 1956 годы, выдадут 30 июня и 1 июля, а все те, кто родился в 1957 году и позже, получат выплаты с 4 июля.

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пенсия, россия, абхазия, общество