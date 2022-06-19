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Сухумский городской суд продлил арест экс-министра культуры Абхазии

Сухумский городской суд продлил арест экс-министра культуры Абхазии

Бывший министр культуры Гудиса Агрба обвиняется в хищении и растрате госимущетсва. Он был взят под стражу 26 апреля. 19.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-19T15:30+0300

2022-06-19T15:30+0300

2022-06-19T15:32+0300

в абхазии

сухумский городской суд

абхазия

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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Сухумский горсуд продлил срок ареста экс-министра культуры Абхазии Гудисы Агрба на два месяца, до 19 августа 2022 года, сообщили Sputnik в Генеральной прокуратуре Абхазии.Другому фигуранту дела, Надиру Джинал, суд продлил домашний арест до 19 августа. При этом суд принял послабление – подсудимому разрешены прогулки четыре часа в день.Гудиса Агрба возглавлял Министерство культуры с июня 2020 года по февраль 2022.20 апреля он был задержан по подозрению в хищении госимущества в особо крупном размере путем присвоения и растраты с использованием служебного положения. Материальный ущерб оценен следствием в 14,3 миллиона рублей.По этому делу также проходит Надир Джинал, который, по данным Генпрокуратуры, вступил с Гудисой Агрба в преступный сговор и заключил с ним договор о поставке светового и звукового оборудования по завышенной цене.

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сухумский городской суд, абхазия