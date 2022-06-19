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Умер экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис
Умер экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис
Бурбулис с 1990 по 1992 год был ближайшим соратником Бориса Ельцина. 19.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-19T19:05+0300
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СУХУМ, 19 июн - Sputnik. В Баку умер бывший государственный секретарь РСФСР и первый заместитель председателя правительства России в 1991–1992 годах Геннадий Бурбулис, сообщил Telegram-канал "Sputnik. Ближнее зарубежье". Причина смерти не уточняется. Бурбулис занимал должность госсекретаря РСФСР. Он был одним из главных действующих лиц при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад СССР, и подписал его от имени России вместе с Ельциным.
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MIA „Rosiya Segodnya“
политика, в мире
Умер экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис
Бурбулис с 1990 по 1992 год был ближайшим соратником Бориса Ельцина.
СУХУМ, 19 июн - Sputnik.
В Баку умер бывший государственный секретарь РСФСР и первый заместитель председателя правительства России в 1991–1992 годах Геннадий Бурбулис, сообщил Telegram-канал "Sputnik. Ближнее зарубежье".
Причина смерти не уточняется.
Бурбулис занимал должность госсекретаря РСФСР. Он был одним из главных действующих лиц при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад СССР, и подписал его от имени России вместе с Ельциным.