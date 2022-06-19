https://sputnik-abkhazia.ru/20220619/umer-eks-gossekretar-rsfsr-gennadiy-burbulis-1039691482.html

Умер экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис

Умер экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис

Бурбулис с 1990 по 1992 год был ближайшим соратником Бориса Ельцина. 19.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-19T19:05+0300

2022-06-19T19:05+0300

2022-06-19T19:05+0300

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СУХУМ, 19 июн - Sputnik. В Баку умер бывший государственный секретарь РСФСР и первый заместитель председателя правительства России в 1991–1992 годах Геннадий Бурбулис, сообщил Telegram-канал "Sputnik. Ближнее зарубежье". Причина смерти не уточняется. Бурбулис занимал должность госсекретаря РСФСР. Он был одним из главных действующих лиц при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад СССР, и подписал его от имени России вместе с Ельциным.

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