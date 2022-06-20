https://sputnik-abkhazia.ru/20220620/avtobusy-ot-kpp-psou-do-aeroporta-budut-kruglosutochno-khodit-s-1-iyulya-1039708580.html

Автобусы от КПП "Псоу" до аэропорта будут круглосуточно ходить с 1 июля

Автобусы от КПП "Псоу" до аэропорта будут круглосуточно ходить с 1 июля

СУХУМ, 20 июн - Sputnik. C 1 июля начнут курсировать круглосуточные автобусы от КПП "Псоу" до аэропорта и от аэропорта до центра Сочи. Об этом сообщается на... 20.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-20T21:21+0300

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сочи

адлер

кпп "псоу"

новости

туристы

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СУХУМ, 20 июн - Sputnik. C 1 июля начнут курсировать круглосуточные автобусы от КПП "Псоу" до аэропорта и от аэропорта до центра Сочи. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.По словам директора сочинского департамента транспорта Вячеслав Бауэра, круглосуточные маршруты введены для увеличения транспортной доступности аэропорта.Кроме того, для удобства жителей и гостей курорта будет продлен режим работы общественного транспорта на Красную Поляну и на некоторые другие направления.Всего с начала года в Сочи отдохнули уже 2,7 миллиона человек, что на 1,6% больше чем за аналогичный период прошло года.

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сочи, адлер, кпп "псоу", новости, туристы