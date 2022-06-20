https://sputnik-abkhazia.ru/20220620/bzhaniya-osmotrel-voennye-obekty-vostochnoy-abkhazii-1039705073.html
Бжания осмотрел военные объекты восточной Абхазии
Бжания осмотрел военные объекты восточной Абхазии
СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил объекты военной инфраструктуры, расположенные в восточной части республики, сообщает... 20.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-20T15:52+0300
2022-06-20T15:52+0300
2022-06-20T15:52+0300
в абхазии
новости
армия
военные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/14/1039704689_0:95:1180:759_1920x0_80_0_0_2efbcdcc86de25fbec62d8a283e6ea66.jpg
СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил объекты военной инфраструктуры, расположенные в восточной части республики, сообщает пресс-служба главы государства.Главнокомандующий уделил особое внимание вопросам обеспечения безопасности и технического оснащения объектов инфраструктуры, дал соответствующие поручения.В поездке президента сопровождали спикер Парламента Лаша Ашуба, вице-премьер Сергей Пустовалов, министр обороны Владимир Ануа, его заместители Беслан Цвижба, Нодар Авидзба, Лизберт Поцхор-оглы и председатель СГБ Роберт Киут.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/14/1039704689_22:0:1159:853_1920x0_80_0_0_0aa4ee179cb34337bce7e4e9345f1b04.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, армия, военные
Бжания осмотрел военные объекты восточной Абхазии
СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил объекты военной инфраструктуры, расположенные в восточной части республики, сообщает пресс-служба главы государства.
Главнокомандующий уделил особое внимание вопросам обеспечения безопасности и технического оснащения объектов инфраструктуры, дал соответствующие поручения.
В поездке президента сопровождали спикер Парламента Лаша Ашуба, вице-премьер Сергей Пустовалов, министр обороны Владимир Ануа, его заместители Беслан Цвижба, Нодар Авидзба, Лизберт Поцхор-оглы и председатель СГБ Роберт Киут.