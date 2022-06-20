https://sputnik-abkhazia.ru/20220620/bzhaniya-osmotrel-voennye-obekty-vostochnoy-abkhazii-1039705073.html

Бжания осмотрел военные объекты восточной Абхазии

Бжания осмотрел военные объекты восточной Абхазии

СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил объекты военной инфраструктуры, расположенные в восточной части республики, сообщает... 20.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-20T15:52+0300

2022-06-20T15:52+0300

2022-06-20T15:52+0300

в абхазии

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СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил объекты военной инфраструктуры, расположенные в восточной части республики, сообщает пресс-служба главы государства.Главнокомандующий уделил особое внимание вопросам обеспечения безопасности и технического оснащения объектов инфраструктуры, дал соответствующие поручения.В поездке президента сопровождали спикер Парламента Лаша Ашуба, вице-премьер Сергей Пустовалов, министр обороны Владимир Ануа, его заместители Беслан Цвижба, Нодар Авидзба, Лизберт Поцхор-оглы и председатель СГБ Роберт Киут.

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2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, армия, военные