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Бжания осмотрел военные объекты восточной Абхазии
Бжания осмотрел военные объекты восточной Абхазии
СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил объекты военной инфраструктуры, расположенные в восточной части республики, сообщает... 20.06.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил объекты военной инфраструктуры, расположенные в восточной части республики, сообщает пресс-служба главы государства.Главнокомандующий уделил особое внимание вопросам обеспечения безопасности и технического оснащения объектов инфраструктуры, дал соответствующие поручения.В поездке президента сопровождали спикер Парламента Лаша Ашуба, вице-премьер Сергей Пустовалов, министр обороны Владимир Ануа, его заместители Беслан Цвижба, Нодар Авидзба, Лизберт Поцхор-оглы и председатель СГБ Роберт Киут.
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Бжания осмотрел военные объекты восточной Абхазии

15:52 20.06.2022
© Foto / официальный сайт Президента Республики Абхазия Президент Абхазии, Главнокомандующий Вооруженными силами Аслан Бжания посетил объекты военной инфраструктуры
Президент Абхазии, Главнокомандующий Вооруженными силами Аслан Бжания посетил объекты военной инфраструктуры - Sputnik Абхазия, 1920, 20.06.2022
© Foto / официальный сайт Президента Республики Абхазия
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СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил объекты военной инфраструктуры, расположенные в восточной части республики, сообщает пресс-служба главы государства.
Главнокомандующий уделил особое внимание вопросам обеспечения безопасности и технического оснащения объектов инфраструктуры, дал соответствующие поручения.
В поездке президента сопровождали спикер Парламента Лаша Ашуба, вице-премьер Сергей Пустовалов, министр обороны Владимир Ануа, его заместители Беслан Цвижба, Нодар Авидзба, Лизберт Поцхор-оглы и председатель СГБ Роберт Киут.
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