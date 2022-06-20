https://sputnik-abkhazia.ru/20220620/eks-sotrudnitsa-sukhumskoy-administratsii-osuzhdena-na-65-let-tyurmy-1039700868.html

Экс-сотрудница Сухумской администрации осуждена на 6,5 лет тюрьмы

Экс-сотрудница Сухумской администрации осуждена на 6,5 лет тюрьмы

Уголовное дело по факту присвоения бюджетных средств столичной администрации было возбуждено в апреле прошлого года. 20.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-20T12:55+0300

2022-06-20T12:55+0300

2022-06-20T13:02+0300

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СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Бывший главбух Управления образования Администрации Сухума Джалита Чаниа признана виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, Сухумский городской суд приговорил ее к 6,5 годам тюрьмы с конфискацией имущества, сообщает Апсныпресс.Чаниа будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Свою вину она полностью признала и частично погасила причиненный ущерб в 1,5 миллиона рублей.По данным следствия, Джалита Чаниа с 23 января 2017 года по 17 мая 2019 года, будучи главным бухгалтером и начисляя заработную плату сотрудникам Управления образования и подведомственным учреждениям, при составлении отчетности вносила в реестры данные неработающих сотрудников. Используя служебное положение и злоупотребляя доверием бывших коллег, она завладела денежными средствами на общую сумму 1 млн 528 тыс. 12 рублей и таким образом причинила столичной Администрации материальный ущерб в особо крупном размере.

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