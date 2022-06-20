Гвинджия об упрощении прохождения российско-абхазской границы
Своим видением о том, как можно упростить прохождение российско-абхазской границы, в эфире радио Sputnik поделился помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия.
В Медиацентре МИД Абхазии в формате видеоконференции состоялось первое заседание абхазо-российской рабочей группы по вопросу упрощения условий пересечения абхазо-российской государственной границы.
Его итоги в эфире радио Sputnik прокомментировал помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия.
Он отметил, невозможно недооценить актуальность этой темы, так как КПП "Псоу" - единственный выход для граждан Абхазии в мир.
"Это единственные ворота, единственные двери, которые мы пересекаем, выезжая за пределы Абхазии. Это проблема, касающаяся всех граждан Абхазии... Учитывая, что между Абхазией и Россией подписано столько соглашений, более того, нас связывают союзничество и дружба, мы разделяем единые ценности - у нас единое валютное пространство, огромное количество российских туристов, на фоне всего этого, у нас граница жестче, чем у России и Эстонии, например. И это всегда вызывает вопросы у людей и стресс", - отметил Гвинджия.
Кроме того, ситуация на КПП "Псоу" вызывает сомнения у потенциальных инвесторов, считает он.
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