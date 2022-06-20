Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20220620/gvindzhiya-ob-uproschenii-prokhozhdeniya-rossiysko-abkhazskoy-granitsy--1039704949.html
Гвинджия об упрощении прохождения российско-абхазской границы
Гвинджия об упрощении прохождения российско-абхазской границы
Своим видением о том, как можно упростить прохождение российско-абхазской границы, в эфире радио Sputnik поделился помощник президента Абхазии по международным... 20.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-20T17:30+0300
2022-06-20T17:30+0300
радио
подкасты
абхазия
россия
кпп "псоу"
мид абхазии
госдума рф
парламент абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/14/1039704369_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_be1bb0abff68fd9eaacab3b174ef0878.jpg
Гвинджия об упрощении прохождения российско-абхазской границы
Гвинджия об упрощении прохождения российско-абхазской границы
В Медиацентре МИД Абхазии в формате видеоконференции состоялось первое заседание абхазо-российской рабочей группы по вопросу упрощения условий пересечения абхазо-российской государственной границы.Его итоги в эфире радио Sputnik прокомментировал помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия. Он отметил, невозможно недооценить актуальность этой темы, так как КПП "Псоу" - единственный выход для граждан Абхазии в мир. Кроме того, ситуация на КПП "Псоу" вызывает сомнения у потенциальных инвесторов, считает он. Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/14/1039704369_79:0:1210:848_1920x0_80_0_0_75b9d40cbc859caed6bcc9cfc7d2fcdb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
подкасты, абхазия, россия, кпп "псоу", мид абхазии, госдума рф, парламент абхазии, аудио

Гвинджия об упрощении прохождения российско-абхазской границы

17:30 20.06.2022
Радио
Гвинджия об упрощении прохождения российско-абхазской границы
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Своим видением о том, как можно упростить прохождение российско-абхазской границы, в эфире радио Sputnik поделился помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия.
В Медиацентре МИД Абхазии в формате видеоконференции состоялось первое заседание абхазо-российской рабочей группы по вопросу упрощения условий пересечения абхазо-российской государственной границы.
Его итоги в эфире радио Sputnik прокомментировал помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия.
Он отметил, невозможно недооценить актуальность этой темы, так как КПП "Псоу" - единственный выход для граждан Абхазии в мир.
"Это единственные ворота, единственные двери, которые мы пересекаем, выезжая за пределы Абхазии. Это проблема, касающаяся всех граждан Абхазии... Учитывая, что между Абхазией и Россией подписано столько соглашений, более того, нас связывают союзничество и дружба, мы разделяем единые ценности - у нас единое валютное пространство, огромное количество российских туристов, на фоне всего этого, у нас граница жестче, чем у России и Эстонии, например. И это всегда вызывает вопросы у людей и стресс", - отметил Гвинджия.
Кроме того, ситуация на КПП "Псоу" вызывает сомнения у потенциальных инвесторов, считает он.
Подробности слушайте в аудиофайле.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0