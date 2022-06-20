Гвинджия об упрощении прохождения российско-абхазской границы

"Это единственные ворота, единственные двери, которые мы пересекаем, выезжая за пределы Абхазии. Это проблема, касающаяся всех граждан Абхазии... Учитывая, что между Абхазией и Россией подписано столько соглашений, более того, нас связывают союзничество и дружба, мы разделяем единые ценности - у нас единое валютное пространство, огромное количество российских туристов, на фоне всего этого, у нас граница жестче, чем у России и Эстонии, например. И это всегда вызывает вопросы у людей и стресс", - отметил Гвинджия.