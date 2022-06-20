https://sputnik-abkhazia.ru/20220620/istericheskiy-den-evrosoyuz-predlozhil-ukraine-sdatsya-1039695646.html

Истерический день: Евросоюз предложил Украине сдаться

Истерический день: Евросоюз предложил Украине сдаться

Главы Франции, Германии, Италии и Румынии встретились на днях с Владимиром Зеленским, чтобы склонить его к переговорам с Россией, сообщают западные СМИ. 20.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-20T10:55+0300

2022-06-20T10:55+0300

2022-06-20T10:55+0300

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Однако, теряя убитыми до 500 человек в день, украинцы отказываются от уступок и требуют от партнеров новых поставок оружия. Почему Киев продолжает упорствовать — в материале Михаила Каткова для РИА Новости."Гаранты безопасности"Судя по фоторепортажам, наибольшее удовольствие от поездки получил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По крайней мере, его улыбка самая широкая.Даже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, появившийся с ногой в гипсе и с костылем, первым делом поздоровался именно с Шольцем. Учитывая, сколько всего немецкий лидер натерпелся за последние несколько месяцев от украинских политиков и дипломатов, этот визит он обязан был использовать с максимальной выгодой для собственного имиджа.А вот ожидания Зеленского, очевидно, не оправдались. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Украины "должна быть возможность победить". В связи с этим он выделил шесть дополнительных пушек Caesar, а танки и самолеты поставлять отказался, потому что "это уже не имеет отношения к обороне".Украинским властям, по всей видимости, хотелось, чтобы переговоры сосредоточились на боевых действиях, но европейские лидеры сделали акцент на диалоге с Москвой. Макрон подчеркнул, что Париж и Берлин не станут договариваться с Россией вместо Киева. Они могут выступать только в качестве "гарантов безопасности" Украины. И то лишь после того, как все закончится.После отъезда дорогих гостей Зеленский заявил, что пережил исторический день и почувствовал поддержку лидеров сразу четырех европейских государств. Действительно, все они повторяли, что Украина должна защищать территориальную целостность, а не подписывать мир на условиях Москвы. Но политики часто говорят одно, а думают совершенно другое.Мир в обмен на территорииВ последнее время представители коллективного Запада все чаще пытаются склонить Киев к уступкам. По данным немецкой газеты Die Welt, главы Германии, Франции и Италии Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги в Киеве сказали, что поддержат предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза, но взамен убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с Москвой.Свою позицию они мотивировали тем, что последствия экономического кризиса, вызванного конфликтом, все труднее компенсировать. Речь уже не только о будущем Украины, но и о стабильности в странах Евросоюза.Обозреватель американского журнала National Interest Араш Тупчинеджад пишет, что затяжное обострение угрожает выживанию Украины. С его точки зрения, территориальные уступки только кажутся разрушительными, однако в реальности они помогут перевести конфликт в дипломатическое русло и остановят человеческие потери. При этом в статье говорится, что неизвестно, как долго страны Запада смогут поддерживать Украину — их самих одолевает экономический кризис.Итальянский социолог Алессандро Орсини в эфире телеканала La7 заявил об отсутствии необходимости идти на территориальные уступки, потому что они уже сделаны — их надо только признать. В частности, создан транспортный коридор между Донбассом и Крымом. Если же Киев продолжит упорствовать, то последствия окажутся еще тяжелее, уверен Орсини.Издание Der Tagesspiegel назвало оторванными от реальности планы Зеленского по возвращению Крыма, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Газета считает, что лидеры Германии, Франции и Италии должны спустить украинского лидера с небес на землю. Благодаря этому они откроют для себя путь в переговорах, который избавит их от тяжелых решений.Reuters, ссылаясь на источники в правительстве Германии, сообщает об обеспокоенности Берлина тем, что "кое-кто на Западе" может подстрекать Украину к нереалистичным военным целям. В том числе речь идет о Крыме — попытки вернуть полуостров надолго затянут конфликт.Напомним, Остин и Блинкен говорили, что Киев должен получить достаточную поддержку для скорейшей победы, а Россию, наоборот, нужно "ослабить до такого состояния, чтобы она больше никогда ничего подобного не предпринимала".Двойственная риторикаЭксперты считают, что количество призывов к территориальным уступкам напрямую зависит от успехов российских войск. Западные политики видят, что в ходе спецоперации Москва последовательно движется к озвученным целям, а Киев, несмотря на все усилия союзников, ничего не может с этим поделать."Партию мира" возглавляют Франция, Германия и Италия. Прежде всего они пытаются хотя бы зафиксировать линию фронта там, где она сейчас, потому что дальнейшее наступление российских и республиканских войск, как они думают, может привести к катастрофе не только для Киева, но и для всех его союзников."Партию войны" традиционно возглавляют США и их сателлиты: Великобритания, Польша, Латвия, Литва и Эстония. Они же выступают против территориальных уступок.При этом полного единодушия нет уже даже в Америке, о чем свидетельствует скандальное выступление Киссинджера, который призвал Запад оставить попытки "сломить российскую армию в Донбассе", а Зеленскому посоветовал начать переговоры с Россией. По его словам, если это не произойдет в ближайшие два месяца, Европу ждут тяжелые последствия.В свою очередь, президент США Джо Байден, если верить источникам американского телеканал NBC News, на днях заявил, что воинственные высказывания глав Пентагона и Госдепа Ллойда Остина и Энтони Блинкена "порождают у украинских властей неоправданные ожидания и увеличивают риск прямого столкновения Вашингтона и Москвы".По версии The New York Times, Джо Байден может перейти в "партию мира" уже после ноябрьских промежуточных выборов в конгресс. Пока же президент США опасается, что добро на территориальные уступки Украины избиратели расценят как его слабость.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220619/kiev-vsekh-rassoril-chto-nachalos-v-evrope-1039689601.html

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