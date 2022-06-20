https://sputnik-abkhazia.ru/20220620/muzhchina-pogib-v-dtp-v-sele-markhyaul-1039701116.html

Мужчина погиб в ДТП в селе Мархяул

Мужчина погиб в ДТП в селе Мархяул

Авария со смертельным исходом случилась в воскресенье вечером. 20.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-20T13:23+0300

2022-06-20T13:23+0300

2022-06-20T13:32+0300

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СУХУМ, 20 июн - Sputnik. 28-летний гражданин Абхазии погиб в ДТП в Гулрыпшском районе, сообщает МЧС Абхазии.Трагедия произошла накануне в районе села Мархяул. Водитель автомобиля Nissan Skyline совершил наезд на придорожное дерево и погиб на месте. Сообщение о случившемся поступило на пульт дежурного МЧС в 17:49.Спасатели, прибывшие на вызов, разрезали кузов автомобиля с помощью спецоборудования и извлекли тело погибшего.

гулрыпшский район

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новости, аварии, дтп, гулрыпшский район, мчс абхазии