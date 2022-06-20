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Мужчина погиб в ДТП в селе Мархяул
Мужчина погиб в ДТП в селе Мархяул
Авария со смертельным исходом случилась в воскресенье вечером. 20.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-20T13:23+0300
2022-06-20T13:23+0300
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СУХУМ, 20 июн - Sputnik. 28-летний гражданин Абхазии погиб в ДТП в Гулрыпшском районе, сообщает МЧС Абхазии.Трагедия произошла накануне в районе села Мархяул. Водитель автомобиля Nissan Skyline совершил наезд на придорожное дерево и погиб на месте. Сообщение о случившемся поступило на пульт дежурного МЧС в 17:49.Спасатели, прибывшие на вызов, разрезали кузов автомобиля с помощью спецоборудования и извлекли тело погибшего.
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новости, аварии, дтп, гулрыпшский район, мчс абхазии
Мужчина погиб в ДТП в селе Мархяул
13:23 20.06.2022 (обновлено: 13:32 20.06.2022)
Авария со смертельным исходом случилась в воскресенье вечером.
СУХУМ, 20 июн - Sputnik.
28-летний гражданин Абхазии погиб в ДТП в Гулрыпшском районе, сообщает
МЧС Абхазии.
Трагедия произошла накануне в районе села Мархяул. Водитель автомобиля Nissan Skyline совершил наезд на придорожное дерево и погиб на месте. Сообщение о случившемся поступило на пульт дежурного МЧС в 17:49.
Спасатели, прибывшие на вызов, разрезали кузов автомобиля с помощью спецоборудования и извлекли тело погибшего.